Галерея. Эхо войны: сын дождался возвращения отца домой

Прах гвардии старшего сержанта Андрея Егоровича Нагайцева был доставлен из Эстонии, где он погиб в 1944 году, в Казахстан, откуда его призвали на войну. Решение похоронить отца дома принял его сын Александр Андреевич Нагайцев, 74 года считавший, что отец пропал без вести.
История возвращения Андрея Нагайцева домой началась 11 июня 2017 года, когда члены Военно-исторического общества «FrontLine» и Эстонского военно-исторического клуба, в ходе совместного выезда в местечко Вайвара Ида-Вируского уезда нашли останки советского солдата.
Поскольку технология установления личности бойцов, останки которых до сих пор находят в Эстонии, хорошо отработана, «фронтлайновцы» взялись за дело. Им было за что зацепиться – вместе с останками были найдены две медали «За отвагу», по номерам которых очень быстро установили, что это «гвардии старший сержант, командир минометного отделения 188-го гвардейского стрелкового Ленинградского полка 63-й гвардейской стрелковой Красносельской дивизии Нагайцев Андрей Егорович 1918 года рождения, уроженец Алтайского края, Змеиногорского района, деревни Барановка, участник Советско-финской войны, призванный Шемонаихинским РВК, Казахской ССР, Восточно-Казахстанской области, Шемонаихинского района 22 июня 1941 года, был убит 15.02.1944 года в боях по взятию рубежа Таненберг в районе местечка Вайвара».
Обычно, когда удается установить личность погибшего солдата, поисковики начинают активно искать его родственников. И удача улыбнулась. Выяснилось, что в Алма-ате живет родной сын Андрея Нагайцева Александр. Именно он выразил желание, чтобы прах отца был доставлен в Казахстан и похоронен в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
По словам руководителя FrontLine Андрея Лазурина, в этот раз отправка праха проходила без заминок. Во-первых, Министерство обороны, отвечающее за воинские захоронения, и Министерство иностранных дел Эстонии, имея опыт работы с «фронтлайновцами», быстро выдали все необходимые для пересечения границы документы. Во-вторых, это уже не первая отправка праха солдата в Казахстан, а поэтому историки имеют хороший контакт с работниками казахстанского консульства в Эстонии, представители которого сопровождали останки во время всего пути перевозки.
В-третьих, FrontLine очень сдружился с петербургским меценатом Грачьей Погосяном, который уже принял участие - личное и материальное - во многих проектах военных историков. «Нам было бы сложно доводить свои проекты до конца, если бы не Грачья Погосян. Более бескорыстного и благородного человека я никогда не встречал. И в этот раз возвращение солдата домой стало возможным, благодаря помощи нашего друга», - сказал Андрей Лазурин.
Помощь петербуржца была важна и уместна еще и потому, что Андрей Нагайцев сражался и за Ленинград, о чем говорит одна из его наград – медаль «За оборону Ленинграда». Именно поэтому путь в Алма-ату начался с доставки гроба с останками в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где прошла торжественная церемония. А панихиду провел протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
«Мы рады, что еще один солдат вернулся домой. У Александра Андреевича Нагайцева в живых осталась только одна из двух дочерей – внучка героя. Для него очень важно, чтобы отец не числился в без вести пропавших, а был похоронен дома. Это удалось сделать», - сказал Лазурин.