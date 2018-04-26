Галерея. Эхо войны: сын дождался возвращения отца домой

История возвращения Андрея Нагайцева домой началась 11 июня 2017 года, когда члены Военно-исторического общества «FrontLine» и Эстонского военно-исторического клуба, в ходе совместного выезда в местечко Вайвара Ида-Вируского уезда нашли останки советского солдата.

Поскольку технология установления личности бойцов, останки которых до сих пор находят в Эстонии, хорошо отработана, «фронтлайновцы» взялись за дело. Им было за что зацепиться – вместе с останками были найдены две медали «За отвагу», по номерам которых очень быстро установили, что это «гвардии старший сержант, командир минометного отделения 188-го гвардейского стрелкового Ленинградского полка 63-й гвардейской стрелковой Красносельской дивизии Нагайцев Андрей Егорович 1918 года рождения, уроженец Алтайского края, Змеиногорского района, деревни Барановка, участник Советско-финской войны, призванный Шемонаихинским РВК, Казахской ССР, Восточно-Казахстанской области, Шемонаихинского района 22 июня 1941 года, был убит 15.02.1944 года в боях по взятию рубежа Таненберг в районе местечка Вайвара».

Обычно, когда удается установить личность погибшего солдата, поисковики начинают активно искать его родственников. И удача улыбнулась. Выяснилось, что в Алма-ате живет родной сын Андрея Нагайцева Александр. Именно он выразил желание, чтобы прах отца был доставлен в Казахстан и похоронен в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

По словам руководителя FrontLine Андрея Лазурина, в этот раз отправка праха проходила без заминок. Во-первых, Министерство обороны, отвечающее за воинские захоронения, и Министерство иностранных дел Эстонии, имея опыт работы с «фронтлайновцами», быстро выдали все необходимые для пересечения границы документы. Во-вторых, это уже не первая отправка праха солдата в Казахстан, а поэтому историки имеют хороший контакт с работниками казахстанского консульства в Эстонии, представители которого сопровождали останки во время всего пути перевозки.

В-третьих, FrontLine очень сдружился с петербургским меценатом Грачьей Погосяном, который уже принял участие - личное и материальное - во многих проектах военных историков. «Нам было бы сложно доводить свои проекты до конца, если бы не Грачья Погосян. Более бескорыстного и благородного человека я никогда не встречал. И в этот раз возвращение солдата домой стало возможным, благодаря помощи нашего друга», - сказал Андрей Лазурин.

Помощь петербуржца была важна и уместна еще и потому, что Андрей Нагайцев сражался и за Ленинград, о чем говорит одна из его наград – медаль «За оборону Ленинграда». Именно поэтому путь в Алма-ату начался с доставки гроба с останками в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где прошла торжественная церемония. А панихиду провел протоиерей Вячеслав Харинов, настоятель Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».