Новый премьер-министр Армении может быть избран уже на специальном заседании парламента, которое назначено на 1 мая, сообщает сайт Национального собрания страны. Пока не решено, кого именно выдвинут на эту должность.
В среду местные журналисты со ссылкой на анонимные источники утверждали, что правящая Республиканская партия Армении выдвинет на пост премьер-министра Карена Карапетяна, который уже сейчас временно исполняет обязанности главы правительства. Эту информацию вскоре опровергли.
Тем не менее местные СМИ утверждают, что Карапетян сменит на посту лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна, который в четверг объявил о сложении с себя этих полномочий. В этом случае партия действительно может выдвинуть Карапетяна в премьеры - и ей хватит голосов, чтобы утвердить его кандидатуру.
Протесты и опоздания
В связи с этим в Армении снова набирают обороты массовые акции протеста, которые начались на прошлой неделе из-за того, что премьером был назначен Саргсян, до этого дважды занимавший пост президента страны, и на короткое время утихли после его отставки.
Под конец второго срока Саргсяна в Армении прошла конституционная реформа, превратившая ее из президентской республики в парламентскую. Саргсян тогда пообещал, что не будет претендовать на пост премьера после того, как отработает свой второй и последний президентский срок.
Однако в итоге Саргсян все же был выдвинут в премьер-министры и утвержден в этой должности парламентской фракцией Республиканской партии. Это спровоцировало массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько дней. После этого Саргсян подал в отставку.
Однако протестующие требуют пойти дальше и избрать новым премьером не человека из правящей партии, а народного кандидата. На митинге в среду было решено, что таким кандидатом станет оппозиционер Никол Пашинян, возглавивший протест.
Сам Пашинян ранее заявлял, что свершившаяся отставка Сержа Саргсяна - лишь начало и лишь одна из целей движения. За этим должны последовать избрание представителя от народа премьер-министром страны, формирование временного правительства и проведение досрочных парламентских выборов.
По словам оппозиционера, премьер-министром должен стать тот человек, которого прямо поддержал народ, а не тот, кого правящая Республиканской партия сама назначит за счет наличия парламентского большинства. Многие протестующие с Пашиняном согласны.
Масштабные акции протеста в Ереване возобновились в среду - вскоре после того как стало известно, что запланированная в этот день встреча между Карапетяном и Пашиняном не состоится. Причиной отмены встречи Карапетян назвал выдвижение Пашиняном новых требований, которые превратили бы переговоры в его бенефис.
На призыв Пашиняна продолжить акции сразу же откликнулись тысячи людей. Шумные шествия, которые сопровождались танцами и блокированием улиц, начались с самого утра среды. Протестующие перекрывали автомобильное движение в столице и за ее пределами.
В четверг активисты, выступающие за назначение премьер-министром Пашиняна, решили блокировать работу государственных учреждений и перекрыть дороги.
Из-за этого сам Пашинян ненадолго опоздал к началу протестной акции и попросил ненадолго разблокировать дороги. В будущем он пообещал несколько изменить тактику протестных действий, но не уточнил, как именно изменится эта тактика.
Неполная победа
"Конечно, я вижу в нем [Пашиняне] потенциал сильного лидера. Он харизматичный, смог поднять столько народа, это главнее всего, наверное", - говорит Гор Меликбекян, который вместе с женой пришел на митинг на площади Республики.
"Он [Пашинян] может потянуть всё это. Ну, мы желаем, во всяком случае, чтоб он потянул", - говорит еще один участник акции Микаэл Саркисян.
К протестам присоединились и военнослужащие.
KAREN MINASYAN / AFP/Scanpix
Саркисян, как и многие из протестующих, говорит, что, несмотря на отставку Саргсяна, главное требование протестующих - смена власти - пока не выполнено. По его словам, избрание народного кандидата в премьер-министры - одно из главных требований и ключевых условий для доведения "бархатной революции" до логического конца.
"Республиканская партия сейчас доминирует, у них сейчас вся власть, мы хотим, чтобы они больше не доминировали в Армении. Когда Серж Саргсян ушел, вместо него снова сел представитель из его партии. В чем смысл, какая разница тогда?" - говорит Саркисян.
В четверг стало известно, что сразу несколько высокопоставленных чиновников из Армении прибыли в Москву на переговоры. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россию и Армению "связывают большие отношения", что требует "частых визитов и контактов".
По словам Пескова, Россия надеется, что власти Армении наладят с протестующими конструктивные контакты, которые помогут найти компромиссное решение сложившейся ситуации. Ранее в Кремле замечали, что считают массовые протесты в Армении ее внутренним делом и не намерены вмешиваться.
"Избранник народа"
В правящей партии, у которой в действующем парламенте большинство мест, пообещали представить позицию по поводу кандидата в премьеры в ближайшем будущем. При этом на фоне многотысячных протестов, охвативших столицу, власти говорят о необходимости диалога.
Ранее с просьбой организовать встречу политических сил для обсуждения создавшейся ситуации и возможного сотрудничества "вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов" к президенту Армении обратился Карапетян.
Выступая на брифинге в среду, Карапетян заявил, что если политические партии решат, что есть необходимость во внеочередных выборах, они должны определить сроки подготовки к выборам, чтобы все были в равных условиях.
Говоря об избрании кандидата в премьер-министры на площади, он отметил, что народный кандидат определяется на выборах, а не на площадях. "По какому критерию мы говорим, что он избранник народа? Единственный критерий - выборы, других не существует", - сказал Карапетян.
Пашинян позднее пояснил, что не предлагает выбирать премьера на протестном митинге - его предложение подразумевало, что на площади Республики народ решит, кого выдвинуть в премьеры, а голосование по кандидатуре пройдет, как и положено, в парламенте.
При этом поддержать народного кандидата в премьеры, по его мнению, должны и представители правящей партии, если они не хотят продолжения событий всех последних дней в Армении.
"В РПА должны понять, что обмануть народ и одного члена партии на посту премьер-министра заменить другим не удастся. РПА больше не власть в стране, власть в Армении принадлежит народу и это нужно закрепить", - заявил Пашинян.
Кандидатуру Пашиняна выдвинула парламентская оппозиционная фракция "Елк" [Исход], которую он возглавляет. Для того, чтобы стать премьером, ему нужно получить поддержку 53 депутатов из 105. При этом 58 мест в парламенте контролирует правящая Республиканская партия.