"Конечно, я вижу в нем [Пашиняне] потенциал сильного лидера. Он харизматичный, смог поднять столько народа, это главнее всего, наверное", - говорит Гор Меликбекян, который вместе с женой пришел на митинг на площади Республики.

"Он [Пашинян] может потянуть всё это. Ну, мы желаем, во всяком случае, чтоб он потянул", - говорит еще один участник акции Микаэл Саркисян.

К протестам присоединились и военнослужащие. KAREN MINASYAN / AFP/Scanpix

Саркисян, как и многие из протестующих, говорит, что, несмотря на отставку Саргсяна, главное требование протестующих - смена власти - пока не выполнено. По его словам, избрание народного кандидата в премьер-министры - одно из главных требований и ключевых условий для доведения "бархатной революции" до логического конца.

"Республиканская партия сейчас доминирует, у них сейчас вся власть, мы хотим, чтобы они больше не доминировали в Армении. Когда Серж Саргсян ушел, вместо него снова сел представитель из его партии. В чем смысл, какая разница тогда?" - говорит Саркисян.