четверг, 26 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяный подросток совершил ДТП на угнанной машине

Пьяный подросток совершил ДТП на угнанной машине

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Фото иллюстративное

ФОТО: Fotokaamera Canon EOS 60D on AS Uhinenud Ajalehed Marko Saarm / SAKALA

В среду, 25 апреля, утром в полицию поступило сообщение, что в волости Рыуге со двора частного дома был угнан автомобиль Peugeot. Машину угнал несовершеннолетний подросток без водительских прав.

Полицейские не нашли автомобиль в окрестностях, поэтому ориентировки на машину были переданы всем патрулям. Через несколько часов владелец автомобиля сообщил, что нашел его в аварийном состоянии в кювете на четвертом километре дороги Мурати-Саристе, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Полиция выяснила, что машину угнал употреблявший алкоголь 16-летний молодой человек, у которого нет водительских прав. Подросток был задержан и доставлен в отделение полиции.

Советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичус уточнил, что подозреваемый и владелец машины знакомы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ