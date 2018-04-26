Пьяный подросток совершил ДТП на угнанной машине

Полицейские не нашли автомобиль в окрестностях, поэтому ориентировки на машину были переданы всем патрулям. Через несколько часов владелец автомобиля сообщил, что нашел его в аварийном состоянии в кювете на четвертом километре дороги Мурати-Саристе, передает Lõuna-Eesti Postimees.