Пьяный подросток совершил ДТП на угнанной машине

В среду, 25 апреля, утром в полицию поступило сообщение, что в волости Рыуге со двора частного дома был угнан автомобиль Peugeot. Машину угнал несовершеннолетний подросток без водительских прав.
Полицейские не нашли автомобиль в окрестностях, поэтому ориентировки на машину были переданы всем патрулям. Через несколько часов владелец автомобиля сообщил, что нашел его в аварийном состоянии в кювете на четвертом километре дороги Мурати-Саристе, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Полиция выяснила, что машину угнал употреблявший алкоголь 16-летний молодой человек, у которого нет водительских прав. Подросток был задержан и доставлен в отделение полиции.
Советник по прессе прокуратуры Каури Синкевичус уточнил, что подозреваемый и владелец машины знакомы.