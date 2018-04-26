четверг, 26 апреля 2018 г.
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Осторожно, водители! На шоссе Таллинн-Тарту то снег, то гроза

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ФОТО: Lugeja foto

В ближайшее время участники дорожного движения в Ярвамаа, в том числе и на шоссе Таллинн-Тарту, должны быть осторожными, потому что температура воздуха может колебаться между двумя и десятью градусами. Местами от только что выпавшего мокрого снега побелели не только обочины дорог, но и сама трасса, пишет Järva Teataja.

Например, около 15 часов на шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла был примерно сантиметровый покров мокрого снега, из-за которого дорога стала очень скользкой.

По словам читателя Järva Teataja, условия на дороге очень переменчивые: ведь в пятистах метрах до Мяэкюла ничто снега не предвещало.

Осадки местами очень плотные, видимость ухудшилась до сотни метров. Видимость ухудшает и разбрызгиваемая из-под колес вода, которая из-за обильных осадков не успела стечь с дороги.

Информацию об условиях на дорогах можно посмотреть ЗДЕСЬ, а карту гроз в реальном времени – ЗДЕСЬ.

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