Осторожно, водители! На шоссе Таллинн-Тарту то снег, то гроза

В ближайшее время участники дорожного движения в Ярвамаа, в том числе и на шоссе Таллинн-Тарту, должны быть осторожными, потому что температура воздуха может колебаться между двумя и десятью градусами. Местами от только что выпавшего мокрого снега побелели не только обочины дорог, но и сама трасса, пишет Järva Teataja.
Например, около 15 часов на шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла был примерно сантиметровый покров мокрого снега, из-за которого дорога стала очень скользкой.
По словам читателя Järva Teataja, условия на дороге очень переменчивые: ведь в пятистах метрах до Мяэкюла ничто снега не предвещало.
Осадки местами очень плотные, видимость ухудшилась до сотни метров. Видимость ухудшает и разбрызгиваемая из-под колес вода, которая из-за обильных осадков не успела стечь с дороги.