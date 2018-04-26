Осторожно, водители! На шоссе Таллинн-Тарту то снег, то гроза

В ближайшее время участники дорожного движения в Ярвамаа, в том числе и на шоссе Таллинн-Тарту, должны быть осторожными, потому что температура воздуха может колебаться между двумя и десятью градусами. Местами от только что выпавшего мокрого снега побелели не только обочины дорог, но и сама трасса, пишет Järva Teataja.