У Таллинна теперь есть свой геопортал

По инициативе Таллиннского департамента городского планирования создан геопортал столицы, на котором собраны самые важные карты, т.е. пространственные данные о городе.
«Геопортал можно сравнить с хранилищем, которое позволяет любому человеку, в том числе предпринимателю, выбрать то, что ему надо, - считает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Здесь можно найти карты как современные, так и исторические, объемную модель Старого города и панорамные снимки Таллинна. Наша цель: чтобы содержащаяся на портале информация была всегда качественной, легко и быстро доступной пользователю».
Геопортал предоставляет возможность выбора из: приложений - чтобы найти ссылку на необходимую карту, карт - чтобы для дальнейшего использования
можно было списать файл требуемой карты, и пространственных данных - чтобы можно было вывести на монитор данные для дальнейшей обработки, анализа или формирования.
Чтобы посетить геопортал Таллинна, пройдите по ссылке.