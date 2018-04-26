четверг, 26 апреля 2018 г.
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У Таллинна теперь есть свой геопортал

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Геопортал Таллинна.

ФОТО: Скриншот.

По инициативе Таллиннского департамента городского планирования создан геопортал столицы, на котором собраны самые важные карты, т.е. пространственные данные о городе.

«Геопортал можно сравнить с хранилищем, которое позволяет любому человеку, в том числе предпринимателю, выбрать то, что ему надо, - считает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Здесь можно найти карты как современные, так и исторические, объемную модель Старого города и панорамные снимки Таллинна. Наша цель: чтобы содержащаяся на портале информация была всегда качественной, легко и быстро доступной пользователю».

Геопортал предоставляет возможность выбора из: приложений - чтобы найти ссылку на необходимую карту, карт - чтобы для дальнейшего использования

можно было списать файл требуемой карты, и пространственных данных - чтобы можно было вывести на монитор данные для дальнейшей обработки, анализа или формирования.

Чтобы посетить геопортал Таллинна, пройдите по ссылке.

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