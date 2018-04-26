У Таллинна теперь есть свой геопортал

«Геопортал можно сравнить с хранилищем, которое позволяет любому человеку, в том числе предпринимателю, выбрать то, что ему надо, - считает вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Здесь можно найти карты как современные, так и исторические, объемную модель Старого города и панорамные снимки Таллинна. Наша цель: чтобы содержащаяся на портале информация была всегда качественной, легко и быстро доступной пользователю».