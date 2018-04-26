Ортодоксальный еврей. Иллюстративное фото. ФОТО: Reuters/Scanpix

В Германии упразднили престижную музыкальную премию Echo ("Эхо") после скандала, связанного с присуждением награды рэпперскому дуэту, в стихах которого прозвучали строчки, признанные антисемитскими.

Речь идет о дуэте Kollegah (псевдоним Феликса Блуме) и Фарида Банго, получивших приз в номинации "Лучший хип-хоп альбом", в котором есть несколько отсылок к трагическому моменту в истории - Холокосту и находившимся в концлагерях заключенным.

Музыкальная индустрия Германии заявила, что не хочет видеть свою премию Echo как платформу для антисемитских настроений, и поскольку репутации этого бренда нанесен столь серьезный ущерб, необходимо все начать сначала.

Еврейское сообщество в Германии в последнее время подвергалось нападкам и угрозам, которые канцлер Ангела Меркель назвала "новым феноменом", отличным от старого, крайне правого антисемитизма.

"У нас много беженцев, среди которых люди арабского происхождения, привносящие иную форму антисемитизма в нашу страну", - сказала Меркель.

В среду в Берлине и ряде других городов Германии прошли митинги против этого явления. Их участники призывали надевать кипы (традиционный еврейский мужской головной убор), чтобы выразить свою поддержку еврейской общине.

Полиция расследует нападение, совершенное в Берлине на двух молодых людей, во время которого заснятый на пленку обидчик выкрикивал антисемитские оскорбления.

Что содержалось в рэперских строчках?

Решение отдать приз альбому Kollegah и Бонго "JBG3 "("Молодой, жестокий, красивый3") привело к тому, что многие музыканты один за другим стали в знак протеста сдавать свои награды Echo.

В одном из треков этого альбома, "0815", есть такие строчки: "Мое тело более рельефно, чем у заключенных Освенцима". В другом месте есть такие слова: "Я творю еще один Холокост, с "молотовым" иду".

Проживающий в Берлине всемирно известный израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм заявил, что возвращает свои призы в знак протеста против этих рэперских строк, которые он осудил как "явственно антисемитские, женоненавистнические, гомофобные и попирающие человеческое достоинство".

Рок-музыкант Мариус Мюллер-Вестернхаген сказал, что отдаст назад семь своих призов Echo, которые он собрал за долгие годы.

Также призы вернули немецкий пианист Игорь Левит и известный художник, музыкант и музыкальный продюсер Клаус Форман, создавший обложку альбома "Битлз" Revolver.

Однако самая жесткая критика прозвучала во время вручения наград из уст Кампино - солиста немецкой панк-рок-группы Die Toten Hosen, которая тоже получила эту премию.

"Одно дело - провоцировать, но использовать в текстах женоненавистнические, гомофобные, крайне правые или антисемитские заявления - это за пределами допустимого", - сказал Кампино.

Принявший ислам Kollegah уже извинился за слова об Освенциме, сказав во время вручения премии, что не хотел разжигать политические дебаты. "Мы здесь, чтобы побалдеть," - сказал он.

Звукозаписывающая компания BMG, продавшая более 200 тысяч экземпляров этого альбома, заявила, что выступает против антисемитизма, и пообещала выделить средства на борьбу с этим явлением.

Премии Echo в категориях классической и джазовой музыки, которые должны были быть вручены в конце мая, также не будут вручаться из-за решения полностью ликвидировать этот бренд.

В своем заявлении Федеральная Ассоциация музыкальной индустрии Германии заявила, что Германия представляет собой третий по величине музыкальный рынок в мире и по-прежнему нуждается в признании выдающихся музыкантов разных жанров и поколений.