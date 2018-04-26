четверг, 26 апреля 2018 г.
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Закрыт один из опаснейших в мире сайтов

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

Европол вместе с Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA) заблокировал сайт Webstresser.org, связанный с миллионами кибератак по всему миру. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bleeping Computer.

Журналисты называют сайт «крупнейшим сервисом для DDos-атак»: он позволял преступникам заказывать атаки, часть из которых впоследствии была направлена на ведущие банки Великобритании. Сотрудники NCA уверены, что злоумышленники использовали Webstresser для нападения на финансовые учреждения в 2017 году: тогда банки понесли потери в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Стражи порядка уже арестовали шестерых подозреваемых в создании сервиса. «Преступники по всему миру использовали webstresser.org, который можно было арендовать всего за 14,99 доллара США, чтобы запустить более четырех миллионов атак», - заявил представитель национального криминального агентства. Он добавил, что заказать DDoS-атаку на сайте могли даже технически необразованные пользователи.

Ранее эксперты безопасности из компании Google’s Project Zero нашли уязвимость «средней тяжести» в операционной системе Windows 10 S. По словам специалистов, брешь в системе позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС, разработчики которой во время релиза операционной системы обещали пользователям «оптимизацию безопасности и повышение производительности».

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