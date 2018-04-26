Колонны военной техники могут затруднить движение на дорогах Эстонии

Глава координационного центра по вопросам движения Сил обороны капитан Тоомас Пярнпуу сказал, что маршруты и время для передвижения колонн выбраны так, чтобы оно в наименьшей мере затрудняло обычное дорожное движение.

«При встрече с колонной Сил обороны следует запастись терпением и в случае обгона убедиться в безопасности этого маневра, поскольку речь идет о тяжелой технике, масса которой может достигать 110 тонн, - говорит капитан Пярнпуу. - Видя впереди или позади колоны автомобиль с проблесковыми маячками или на дорогах регулировщиков, следует, безусловно, следовать их указаниям».

Учения "Ёж" начнутся 2 мая и продолжатся до 14 мая. Учения пройдут по всей Эстонии, но крупнейшие учебные бои пройдут в Южной и Юго-Восточной Эстонии. Основная роль будет возлагаться на Кайтселийт.

По имеющимся на настоящее время планам, в учениях примут участие минимум 15 000 военнослужащих, это будут крупнейшие военные учения с момента восстановления независимости Эстонии.

В маневрах примут участие союзники из Великобритании, США, Дании, Германии, Польши, Франции, Латвии, Литвы, Бельгии, Канады, Финляндии, Швеции, Грузии, Украины и Ирландии.

В частности, в них будут участвовать штабные офицеры из Грузии и Украины, а также ирландские военнослужащие в качестве наблюдателей. Наряду со штабными элементами в организацию учений внесут вклад Швеция и Финляндия, которые направят на маневры подразделение медиков и боевую роту. Эстонские ВВС поддержат различные летательные аппараты ВВС Великобритании, США, Польши и Франции.