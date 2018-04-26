Eesti Energia предупреждает о росте цен на электричество в ближайшие годы

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и председатель совета концерна Вяйно Калдоя направили в Рийгикогу, министерствам финансов и экономики, а также предприятию Elering письмо, чтобы предложить решение предстоящих вызовов, пишет Rus.err.

Энергетический концерн напомнил, что не позднее 2020 года в соответствии с директивой ЕС о промышленных выбросах должны быть закрыты старые энергоблоки Нарвских электростанций из-за выработки положенных часов.

В результате мощность электростанций уменьшится на 489 Мвт, через пару лет предприятие закроет последние выработавшие свое энергоблоки, и мощность снизится еще на 130 МВт.