Eesti Energia предупреждает о росте цен на электричество в ближайшие годы

В ближайшие годы исчезнут резервные мощности эстонской энергосистемы, поэтому возрастет зависимость от соседних стран и, следовательно, цены на электроэнергию могут значительно вырасти по сравнению с нынешним годом, прежде всего в зимний период, предостерегает Eesti Energia.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и председатель совета концерна Вяйно Калдоя направили в Рийгикогу, министерствам финансов и экономики, а также предприятию Elering письмо, чтобы предложить решение предстоящих вызовов, пишет Rus.err.
Энергетический концерн напомнил, что не позднее 2020 года в соответствии с директивой ЕС о промышленных выбросах должны быть закрыты старые энергоблоки Нарвских электростанций из-за выработки положенных часов.
В результате мощность электростанций уменьшится на 489 Мвт, через пару лет предприятие закроет последние выработавшие свое энергоблоки, и мощность снизится еще на 130 МВт.
Энергетический концерн отмечает, что из-за закрытия старых блоков Нарвских электростанций эстонская энергосистема лишится резервных мощностей и, в случае необходимости, придется надеяться на помощь энергосистем соседних стран.