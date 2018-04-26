четверг, 26 апреля 2018 г.
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Eesti Energia предупреждает о росте цен на электричество в ближайшие годы

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Лампочка. Иллюстративный снимок

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В ближайшие годы исчезнут резервные мощности эстонской энергосистемы, поэтому возрастет зависимость от соседних стран и, следовательно, цены на электроэнергию могут значительно вырасти по сравнению с нынешним годом, прежде всего в зимний период, предостерегает Eesti Energia.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер и председатель совета концерна Вяйно Калдоя направили в Рийгикогу, министерствам финансов и экономики, а также предприятию Elering письмо, чтобы предложить решение предстоящих вызовов, пишет Rus.err.

Энергетический концерн напомнил, что не позднее 2020 года в соответствии с директивой ЕС о промышленных выбросах должны быть закрыты старые энергоблоки Нарвских электростанций из-за выработки положенных часов.

В результате мощность электростанций уменьшится на 489 Мвт, через пару лет предприятие закроет последние выработавшие свое энергоблоки, и мощность снизится еще на 130 МВт.

Энергетический концерн отмечает, что из-за закрытия старых блоков Нарвских электростанций эстонская энергосистема лишится резервных мощностей и, в случае необходимости, придется надеяться на помощь энергосистем соседних стран.

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