Алкоголь, домогательства и блат: откровения российской юниорки

«Непонятно, что будет дальше. Тем более помимо приставаний были и другие поступки.

Тот тренер, первый, к кому я обратилась, поругался с Тутминым из-за алкоголя. В команде много выпивали, шумели, мешали. Это было и на соревнованиях, и на сборах. Тутмин прощал всё это ребятам. По идее нужно бы наказать, это же влияет на результаты. Но он ничего не делал. Тому тренеру надоел этот беспорядок, и он ушёл. Думаю, Тутмин выпивает. Но пьяным я его не замечала.

Он не позволял некоторым спортсменам пробиться в команду. Люди отбирались, а он говорил им «нет» или менял регламент, чтобы пробились его дети. Те, кого он тренирует с малых лет»

Ранее спортсменка обвинила тренера в сексуальных домогательствах. В качестве доказательства спортсменка представила аудиозапись разговора с бывшим наставником.

На записи тренер недвусмысленно намекает на то, что спортсменка пришла к нему «не просто послушать советы и уйти», и предлагает ей «не юлить». Впрямую смеётся над желанием биатлонистки добиваться всего по спортивному принципу, напоминает, что она уже не девочка и должна понимать, что спортивный принцип можно изменить. Говорит, что ЭТО ей надо и без ЭТОГО никак – не будет ни зарплаты, ни места в сборной, ни даже нормальной смазки для лыж. Во время разговора спортсменка хочет уйти, но тренер говорит: «Да кто тебя отпустит».

Моисеева: «...Вы сказали – нужно поговорить, так говорите».

Тутмин: «Надо делать, а не говорить».

Моисеева: «Что делать?».

Тутмин сквозь смех: «Сама знаешь чего».

Моисеева: «Нет!».

Тутмин: «В смысле? Почему нет?».

Моисеева: «А зачем?».

Тутмин: «Тебе от этого будет.. лучше».

Моисеева: «А как же спортивный принцип?».

Тутмин: «Ты что, не чувствуешь?»

Сам Тутмин опроверг факт приставания к Моисеевой.

«В итоге я написала служебную записку. На следующий день меня вызвал на разговор министр спорта Московской области Роман Терюшков. Я приехала, там был он и Алексей Нуждов, президент федерации биатлона МО.

Я подтвердила, что решила придать дело огласке. Министр сказал: «Главное, что это было твоё решение, чтобы в будущем это не повлияло на твою судьбу».

Думаю, никому не нужен был скандал. Но я не могу сказать, что мне угрожали. Терюшков просто хотел, чтобы я была уверена в том, о чём говорю. Чтобы не врала, например.

Нуждов спрашивал: «Почему ко мне не подошла и не рассказала?» Про себя думаю: «А почему я должна вам рассказывать, если есть более близкие мне люди? В крайнем случае, я расскажу точно не вам первому, а родителям».

Продолжает: «Я президент, ты что, меня не знаешь? Или ты меня боишься? Может, какая-то молва обо мне ходит…» Я ответила: «Не знаю, что о вас ходит, но я посчитала нужным сделать так, как сделала». Поговорили минут пять. Мне пообещали, что разберутся с этим делом, оторвут Тутмину голову.

В итоге его не уволили, он ушёл по собственному желанию. Но, по слухам, через какое-то время его могут взять обратно. Слухи от тренеров. Среди них есть те, кто меня всё это время поддерживал», — рассказала Моисеева championat.com