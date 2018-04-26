Алкоголь, домогательства и блат: откровения российской юниорки

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала о работе тренера Сергея Тутмина, который домогался спортсменки, предлагая ей за любовные утехи место в команде, лыжи, смазки и зарплату, передает championat.com
«Непонятно, что будет дальше. Тем более помимо приставаний были и другие поступки.
Тот тренер, первый, к кому я обратилась, поругался с Тутминым из-за алкоголя. В команде много выпивали, шумели, мешали. Это было и на соревнованиях, и на сборах. Тутмин прощал всё это ребятам. По идее нужно бы наказать, это же влияет на результаты. Но он ничего не делал. Тому тренеру надоел этот беспорядок, и он ушёл. Думаю, Тутмин выпивает. Но пьяным я его не замечала.
Он не позволял некоторым спортсменам пробиться в команду. Люди отбирались, а он говорил им «нет» или менял регламент, чтобы пробились его дети. Те, кого он тренирует с малых лет»
Ранее спортсменка обвинила тренера в сексуальных домогательствах. В качестве доказательства спортсменка представила аудиозапись разговора с бывшим наставником.
На записи тренер недвусмысленно намекает на то, что спортсменка пришла к нему «не просто послушать советы и уйти», и предлагает ей «не юлить». Впрямую смеётся над желанием биатлонистки добиваться всего по спортивному принципу, напоминает, что она уже не девочка и должна понимать, что спортивный принцип можно изменить. Говорит, что ЭТО ей надо и без ЭТОГО никак – не будет ни зарплаты, ни места в сборной, ни даже нормальной смазки для лыж. Во время разговора спортсменка хочет уйти, но тренер говорит: «Да кто тебя отпустит».
Моисеева: «...Вы сказали – нужно поговорить, так говорите».
Тутмин: «Надо делать, а не говорить».
Моисеева: «Что делать?».
Тутмин сквозь смех: «Сама знаешь чего».
Моисеева: «Нет!».
Тутмин: «В смысле? Почему нет?».
Моисеева: «А зачем?».
Тутмин: «Тебе от этого будет.. лучше».
Моисеева: «А как же спортивный принцип?».
Тутмин: «Ты что, не чувствуешь?»
Сам Тутмин опроверг факт приставания к Моисеевой.
«В итоге я написала служебную записку. На следующий день меня вызвал на разговор министр спорта Московской области Роман Терюшков. Я приехала, там был он и Алексей Нуждов, президент федерации биатлона МО.
Я подтвердила, что решила придать дело огласке. Министр сказал: «Главное, что это было твоё решение, чтобы в будущем это не повлияло на твою судьбу».
Думаю, никому не нужен был скандал. Но я не могу сказать, что мне угрожали. Терюшков просто хотел, чтобы я была уверена в том, о чём говорю. Чтобы не врала, например.
Нуждов спрашивал: «Почему ко мне не подошла и не рассказала?» Про себя думаю: «А почему я должна вам рассказывать, если есть более близкие мне люди? В крайнем случае, я расскажу точно не вам первому, а родителям».
Продолжает: «Я президент, ты что, меня не знаешь? Или ты меня боишься? Может, какая-то молва обо мне ходит…» Я ответила: «Не знаю, что о вас ходит, но я посчитала нужным сделать так, как сделала». Поговорили минут пять. Мне пообещали, что разберутся с этим делом, оторвут Тутмину голову.
В итоге его не уволили, он ушёл по собственному желанию. Но, по слухам, через какое-то время его могут взять обратно. Слухи от тренеров. Среди них есть те, кто меня всё это время поддерживал», — рассказала Моисеева championat.com
Полную запись разговора Моисеевой и Тутмина можно прослушать здесь.