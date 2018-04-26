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Трамп похвастался крайне жестким отношением к России

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Дональд Трамп.

ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что превзошел абсолютно всех политиков в жесткости в отношениях с Россией.

"Никто не был так жестко настроен по отношению к России, как я. Можете спросить об этом президента Путина", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Никто не был жестче меня, - добавил он. - Никто даже близко ко мне не приблизился по этому параметру".

Трамп напомнил, что ответил на действия России на мировой арене, в частности, усилением военной мощи США, высылкой "60 так называемых дипломатов", введением касающихся многих стран пошлин на импорт в США алюминия. Президент США уже заявлял ранее, что вопреки утверждениям ряда СМИ и политических противников, придерживается очень жесткого курса в отношении России. Вместе с тем, по его словам, он был бы рад наладить отношения с Москвой.

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