Трамп похвастался крайне жестким отношением к России

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что превзошел абсолютно всех политиков в жесткости в отношениях с Россией.
"Никто не был так жестко настроен по отношению к России, как я. Можете спросить об этом президента Путина", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
"Никто не был жестче меня, - добавил он. - Никто даже близко ко мне не приблизился по этому параметру".
Трамп напомнил, что ответил на действия России на мировой арене, в частности, усилением военной мощи США, высылкой "60 так называемых дипломатов", введением касающихся многих стран пошлин на импорт в США алюминия. Президент США уже заявлял ранее, что вопреки утверждениям ряда СМИ и политических противников, придерживается очень жесткого курса в отношении России. Вместе с тем, по его словам, он был бы рад наладить отношения с Москвой.