Тараканы. ФОТО: Egert Kamenik/Postimees

Многие считают тараканов отвратительными насекомыми, но для китайской фармацевтической индустрии они оказались хорошим бизнесом, так как в стране широко распространено убеждение, что тараканы полезны для здоровья.

Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах.

В городе Сичан на юго-западе страны одна из фармацевтических компаний выращивает шесть миллиардов тараканов ежегодно.

Искусственный интеллект

Тараканов разводят в здании, площадь которого составляет два футбольных поля, пишет South China Morning Post.

Внутри - ряды полок, на которых лежат кюветы с едой и водой.

В здании тепло, влажно и темно.

Внутри здания тараканы пользуются полной свободой и могут бегать куда хотят и размножаться. Но само здание почти герметично, а доступ в него для людей строго ограничен.

Тараканы этой фермы никогда не увидят дневного света.

Здесь установлена система искусственного интеллекта, которая непрерывно замеряет показатели по более чем 80 параметрам - от температуры и влажности до наличия генетических мутаций в самих тараканах и того, как эти мутация отражаются на росте и развитии конкретных особей.

Цель этих измерений - добиться того, чтобы тараканы размножались как можно быстрее.

Медицина

Когда тараканы достигают «зрелого возраста», их отлавливают, размалывают, перерабатывают и создают настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине.

Настойка попахивает рыбой, она сладкая и называется «канфусинь». Она якобы помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний.

«Это просто чудотворное лекарство, - заявил в интервью Daily Telegraph Лю Юйшен из Сельскохозяйственного университета в Шаньдуне. - Оно вылечивает целый ряд болезней, причем делает это быстрее, чем другие препараты».

Дешевая альтернатива

«Население Китая стареет, - говорит профессор Лю. - Мы пытаемся разработать новые лекарства для пожилых, которые были бы дешевле западных».

Хотя правительство Китая поддерживает саму идею создания тараканьих ферм и то, что в больницах часто используются настойки из тараканов, не все считают это правильным.

«Это не чудодейственное лекарство, оно не может магически вылечивать людей», - утверждает исследователь Китайской медицинской академии в Пекине, пожелавший остаться анонимным.

Другие специалисты предупреждают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна.