Вспышка кори в Эстонии: заболели еще два человека, в том числе и маленький ребенок

Всего на Сааремаа в этом году уже известно о шести подтвержденных случаях заболевания корью, четыре из которых были подтверждены почти одновременно, а это говорит о том, что у людей был один источник заражения. Точная причина заражения выясняется.

Корь очень легко передается от человека к человеку, но этого можно избежать с помощью вакцинации. При первых признаках болезни следует связаться по телефону со своим семейным врачом и сообщить, что вы могли контактировать с заболевшим корью человеком.

Конечно, следует проверить свои данные о вакцинации против кори. Если человек был вакцинирован против кори двумя дозами, вероятность заболеть очень низкая. Если же человек вовсе не был вакцинирован или был вакцинирован в детстве одной дозой, вероятность заболеть высока.

Первая вакцинация делается в первый год жизни ребенка, а повторная вакцинация - в 13 лет.