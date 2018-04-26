Юри Ратас о новой стратегии госбюджета: полноценная жизнь должна быть возможна в каждом уголке Эстонии

Cегодня правительство одобрило бюджетную стратегию на следующие четыре года, о содержании которой мы в общих чертах договорились 13 апреля. Этот документ сводит потребности государства с его финансовыми возможностями и формулирует соглашение по тем областям, которые нуждаются в наибольшей поддержке, по крупнейшим инвестициям ближайших лет и по государственной бюджетной политике в целом, пишет премьер-министр Юри Ратас.
Объем государственной бюджетной стратегии на 2019-2022 год составляет 47 миллиардов евро.
Если характеризовать стратегию одной фразой, то я бы сказал, что речь идет о принятом со всей ответственностью документе, который ставит во главу угла человека и инвестирует в будущее. Структурно сбалансированный и находящийся в номинальном профиците бюджет гарантирует стабильность государственной бюджетной политики. Долг Эстонии в 2018 году уменьшится с и так небольших 8,5% до 5,3% ВВП, став одним из самых низких в Европейском союзе, а общее налоговое бремя останется стабильным – новых налогов в ближайшие годы принимать не планируется. В таком виде стратегия хорошо отражает глобальные цели правительства: рост численности населения, экономический рост, укрепление единства общества и безопасности.
Последняя бюджетная стратегия нынешнего правительства старается вселить в людей чувство уверенности в том, что такие жизненно важные вещи, как охрана правопорядка, работа спасателей и социальные услуги останутся на таком же хорошем уровне, как и раньше, или станут еще более доступными, что образование наших детей останется одним из лучших в мире, что по возможности большее количество вопросов будет решаться с учетом мнения населения.
Внутренняя безопасность, социальная защита и образование являются примерами крайне важных для населения сфер, в которых ежедневно заняты тысячи людей, обеспечивающих наше благополучие и безопасность. Однако уровень зарплат в этих сферах слишком низок. Месяц назад я побывал в ласнамяэской спасательной команде. Снаряжение и техника наших спасателей соответствуют мировому уровню, но особенное впечатление на меня произвели сами спасатели. Их работа тяжела как физически, так и морально, часто, помогая другим, они рискуют собственной жизнью. При этом они фанаты своего дела и отличные профессионалы. Но зарплата спасателей давно не соответствует ни сути их работы, ни тем ожиданиям, которые к ним предъявляет общество.
Небольшой рост зарплат в сфере МВД годами происходил в основном за счет внутренних ресурсов самих организаций, но подобные решения давно себя исчерпали. А при этом нам необходимо мотивировать людей продолжать работать в этой сфере и привлекать молодые кадры. Поэтому мы инвестировали почти 23 миллиона дополнительных средств в эту сферу. Больше всего будет увеличен фонд зарплат Спасательного департамента, который вырастет на 20 процентов. Небольшие зарплаты – это головная боль также и для сотрудников полиции и погранохраны, их зарплатный фонд мы увеличили на 10 процентов. Дополнительные средства выделены на повышение зарплат сотрудников Академии МВД, центра обработки экстренных вызовов, тюрем, налогово-таможенного департамента и инспекции охраны окружающей среды.
Много говорилось также о сфере попечительства. Мы хотим уменьшить очереди в учреждения по уходу, нагрузку, которая ложится на близких нуждающихся в уходе людей и повысить самостоятельность людей, нуждающихся в помощи. Вместе с тем зарплаты сотрудников учреждений попечительства были настолько малы, что нехватка персонала стала серьезной проблемой. Поэтому очень важным было решение увеличить фонд зарплат в системе социального попечительства примерно на 12 процентов.
Нельзя допустить, чтобы в нашем государстве возможности хотя бы одного ребенка или подростка получить образование или развивать свои интересы были бы ограничены его местом жительства или финансовым положением его семьи. Фундаментом более благополучного, справедливого и обеспечивающего равноправие общества являются мотивированные учителя детских садов и школ. В следующие четыре года мы будем инвестировать 15 миллионов евро в год в рост зарплат педагогов в детских садах. Мы хотим, чтобы все самоуправления гарантировали детсадовским педагогам зарплату, которая будет по меньшей мере равна ставке минимальной зарплаты педагога в школе. Минимальная зарплата учителей общеобразовательных школ вырастет в следующем году на 100 евро, до 1250 евро, а средняя по всем предпосылкам должна достигнуть 1500 евро. Также до 1250 евро поднимется минимальная ставка заработной платы работников культуры с высшим образованием.
Бюджетной стратегией правительство также посылает сигнал о том, что полноценная жизнь должна быть возможна в каждом уголке Эстонии. Экономический успех, ощущение безопасности и поддержка государства должны быть доступны как можно большему числу людей. Развитие Эстонии должно быть сбалансированным, такое небольшое государство, как наше, не должно допускать запустения своих окраин.
Для того, чтобы этого избежать, правительство, помимо прочего, запустило региональные программы. Одна из них – это программа поддержки Ида-Вирумаа, на которую ежегодно будет выделяться 1,8 миллиона государственных средств и еще 1,1 миллиона из средств Европейского союза. Также мы вложим 15 миллионов в завершение реконструкции Ида-Вируской центральной больницы, чтобы обеспечить регион качественной медицинской помощью. Больница – это несомненно один из самых долгожданных и необходимых проектов в регионе, где живет почти 200 тысяч человек.
Совершенно новой мерой является программа поддержки Юго-Восточной Эстонии, на которую в течение четырех лет предусмотрено по 800 тысяч евро в год. Целью программы является повышение конкурентоспособности региона и поддержка предпринимательства, чтобы людям не нужно было в поисках места работы покидать родные края.
Темой отдельного серьезного обсуждения стало углубление канала Рукки. Мы изыскали возможность обеспечить регулярное углубление канала каждые два года. Также мы договорились о том, что с 2019 года на линию Виртсу-Куйвасту выйдет третий паром, а между Курессааре и Таллинном начнет летать более вместительный самолет. Это были самые важные пожелания островитян.
Правительство, министерства и подведомственные им учреждения не должны предписывать всем и все. Многие вопросы местной жизни разумнее оставить на откуп волостям, городам и местной общине, поскольку именно там люди имеют наиболее ясное представление о своих сильных сторонах и потребностях. Правительство может поддержать их, снабдив достаточной доходной базой.
Административная реформа дала самоуправлениям больше права голоса, а также дополнительные средства, чтобы развивать местную жизнь. Реформой финансирования местных самоуправлений мы увеличили их доходную базу. В этом году доходы волостей и городов выросли за счет подоходного налога и фонда регионального выравнивания на 30 миллионов евро. В следующем году добавится еще 15 миллионов евро, а в 2020 году – 10 миллионов евро.
Заметно выросли также государственные субсидии, которые поддерживают оказание конкретных услуг в сфере образования и социальной. В этом году через фонд поддержки самоуправлениям выделили на 100 миллионов евро больше, чем годом ранее. Прибавилось похоронное пособие и пособие для детей с особыми потребностями в сфере образования.
Согласно прогнозу, города и волости в течение четырех лет смогут инвестировать 1,5 миллиарда евро. Это заметно больше, чем в течение прошлых четырех лет, когда объем инвестиций составил 0,9 миллиарда.
Люди постоянно контактируют с государством, используя его услуги. Тот факт, что заполнение налоговой декларации занимает у нас минуты и секунды, а не дни и часы, привлек к нам широкое международное внимание. И все же эта сфера требует все больше инвестиций с учетом будущих потребностей. Ожидания жителей Эстонии по поводу качества цифровых услуг постоянно растут, развитие цифрового государства является также и вопросом безопасности – электронную среду нужно обновлять и делать все более удобной для пользователя.
В последние годы даже скептикам стало ясно, что инвестиции в качественные э-услуги многократно окупаются за счет экономии времени и удобства, поскольку невнимательность к кибербезопасности может жестоко аукнуться. В течение следующих четырех лет мы инвестируем в развитие цифрового государства – улучшение э-услуг и повышение кибербезопасности – помимо запланированных средств еще более 117 миллионов евро.
Внимание нужно обратить и на развитие тех публичных услуг, которые невозможно предлагать в цифровой форме. Государственные дома, создаваемые в уездных центрах, дадут людям более удобный доступ к публичным услугам – время, когда нужно было обивать пороги различных департаментов, останется в прошлом, достаточно будет одного визита. Государство же сэкономит на недвижимости и ее обслуживании.
Конечно, важное место в бюджетной стратегии занимают инвестиции в государственную оборону. Мы решили, что программа государственных инвестиций в оборону будет продолжена как минимум до 2022 года и каждый год в нее будет инвестироваться 20 миллионов. Кроме того, мы планируем 4,5 миллиона на расходы, связанные с приемом войск союзников. Одним из столпов нашей экономической и интеллектуальной безопасности являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, инвестиции в которые мы увеличили более чем на 115 миллионов в течение четырех лет.
Мы хотим видеть Эстонию экономически успешной, страной, где рождается больше детей, куда возвращаются те, кто однажды решил уехать, страной, в которой от роста экономики выигрывает каждый и где безопасно жить. Все эти желания отражены и в бюджетной стратегии на следующие четыре года.