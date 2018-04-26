Юри Ратас о новой стратегии госбюджета: полноценная жизнь должна быть возможна в каждом уголке Эстонии

Нельзя допустить, чтобы в нашем государстве возможности хотя бы одного ребенка или подростка получить образование или развивать свои интересы были бы ограничены его местом жительства или финансовым положением его семьи. Фундаментом более благополучного, справедливого и обеспечивающего равноправие общества являются мотивированные учителя детских садов и школ. В следующие четыре года мы будем инвестировать 15 миллионов евро в год в рост зарплат педагогов в детских садах. Мы хотим, чтобы все самоуправления гарантировали детсадовским педагогам зарплату, которая будет по меньшей мере равна ставке минимальной зарплаты педагога в школе. Минимальная зарплата учителей общеобразовательных школ вырастет в следующем году на 100 евро, до 1250 евро, а средняя по всем предпосылкам должна достигнуть 1500 евро. Также до 1250 евро поднимется минимальная ставка заработной платы работников культуры с высшим образованием.

Бюджетной стратегией правительство также посылает сигнал о том, что полноценная жизнь должна быть возможна в каждом уголке Эстонии. Экономический успех, ощущение безопасности и поддержка государства должны быть доступны как можно большему числу людей. Развитие Эстонии должно быть сбалансированным, такое небольшое государство, как наше, не должно допускать запустения своих окраин.

Для того, чтобы этого избежать, правительство, помимо прочего, запустило региональные программы. Одна из них – это программа поддержки Ида-Вирумаа, на которую ежегодно будет выделяться 1,8 миллиона государственных средств и еще 1,1 миллиона из средств Европейского союза. Также мы вложим 15 миллионов в завершение реконструкции Ида-Вируской центральной больницы, чтобы обеспечить регион качественной медицинской помощью. Больница – это несомненно один из самых долгожданных и необходимых проектов в регионе, где живет почти 200 тысяч человек.

Совершенно новой мерой является программа поддержки Юго-Восточной Эстонии, на которую в течение четырех лет предусмотрено по 800 тысяч евро в год. Целью программы является повышение конкурентоспособности региона и поддержка предпринимательства, чтобы людям не нужно было в поисках места работы покидать родные края.

Темой отдельного серьезного обсуждения стало углубление канала Рукки. Мы изыскали возможность обеспечить регулярное углубление канала каждые два года. Также мы договорились о том, что с 2019 года на линию Виртсу-Куйвасту выйдет третий паром, а между Курессааре и Таллинном начнет летать более вместительный самолет. Это были самые важные пожелания островитян.

Правительство, министерства и подведомственные им учреждения не должны предписывать всем и все. Многие вопросы местной жизни разумнее оставить на откуп волостям, городам и местной общине, поскольку именно там люди имеют наиболее ясное представление о своих сильных сторонах и потребностях. Правительство может поддержать их, снабдив достаточной доходной базой.