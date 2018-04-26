Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 29-летнего мужчины

На данный момент полиция побеседовала с близкими и знакомыми Таави, чтобы выяснить его возможное место нахождения или куда он мог направиться. Приметы мужчины переданы полицейский патрулям.

Рост Таави около 193 см, у него худое телосложение. На нем может быть надеты темно-серая ветровка, темные джинсы и темные ботинки. У него темные короткие волосы и серо-голубые глаза.