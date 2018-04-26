четверг, 26 апреля 2018 г.
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  • Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 29-летнего мужчины

Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 29-летнего мужчины

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Сегодня в Курессаареское отделение полиции обратились взволнованные родители, которые со вторника не видели своего 29-летнего сына Таави и не могут с ним связаться.

На данный момент полиция побеседовала с близкими и знакомыми Таави, чтобы выяснить его возможное место нахождения или куда он мог направиться. Приметы мужчины переданы полицейский патрулям.

Рост Таави около 193 см, у него худое телосложение. На нем может быть надеты темно-серая ветровка, темные джинсы и темные ботинки. У него темные короткие волосы и серо-голубые глаза.

Полиция просит всех, кто видел Таави или владеет информацией о его месте нахождения, позвонить по номерам 5342 1892 или 112.

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