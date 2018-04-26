Вы его видели? Полиция просит помощи в поисках пропавшего 29-летнего мужчины
26 апреля 2018 г., 18:31
Сегодня в Курессаареское отделение полиции обратились взволнованные родители, которые со вторника не видели своего 29-летнего сына Таави и не могут с ним связаться.
На данный момент полиция побеседовала с близкими и знакомыми Таави, чтобы выяснить его возможное место нахождения или куда он мог направиться. Приметы мужчины переданы полицейский патрулям.
Рост Таави около 193 см, у него худое телосложение. На нем может быть надеты темно-серая ветровка, темные джинсы и темные ботинки. У него темные короткие волосы и серо-голубые глаза.
Полиция просит всех, кто видел Таави или владеет информацией о его месте нахождения, позвонить по номерам 5342 1892 или 112.