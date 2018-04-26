Уходящий в отставку Осиновский предложит своего кандидата на пост министра
26 апреля 2018 г., 19:13
У покидающего пост министра здоровья и труда Евгения Осиновского есть кандидат, который его заменит, и на следующей недели правление Социал-демократической партии (SDE) обсудит эту кандидатуру.
Как сообщает журнал новостей Reporter телеканала Kanal 2, состоявшийся в четверг брифинг правительства, очевидно, стал для Осиновского последним, и уже в середине следующей недели премьер-министр Юри Ратас представит президенту кандидатуру нового министра.
"Предложение у меня есть, и правление в среду на следующей неделе его обсудит",- сказал Осиновский, отказавшись назвать имя возможного кандидата.