Уходящий в отставку Осиновский предложит своего кандидата на пост министра

Как сообщает журнал новостей Reporter телеканала Kanal 2, состоявшийся в четверг брифинг правительства, очевидно, стал для Осиновского последним, и уже в середине следующей недели премьер-министр Юри Ратас представит президенту кандидатуру нового министра.

"Предложение у меня есть, и правление в среду на следующей неделе его обсудит",- сказал Осиновский, отказавшись назвать имя возможного кандидата.