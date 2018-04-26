четверг, 26 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Уходящий в отставку Осиновский предложит своего кандидата на пост министра

Уходящий в отставку Осиновский предложит своего кандидата на пост министра

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Евгений Осиновский.

ФОТО: Eero Vabamägi

У покидающего пост министра здоровья и труда Евгения Осиновского есть кандидат, который его заменит, и на следующей недели правление Социал-демократической партии (SDE) обсудит эту кандидатуру.

Как сообщает журнал новостей Reporter телеканала Kanal 2, состоявшийся в четверг брифинг правительства, очевидно, стал для Осиновского последним, и уже в середине следующей недели премьер-министр Юри Ратас представит президенту кандидатуру нового министра.

"Предложение у меня есть, и правление в среду на следующей неделе его обсудит",- сказал Осиновский, отказавшись назвать имя возможного кандидата.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ