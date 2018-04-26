«Кошки из одного дачного района в Нарве, где прошлой осенью обнаружили кошачью колонию, - рассказывает доброволец Kasside Turvakodu Кюлли Матхиесен. - Всего там было 27 котов и один человек с большим сердцем стал самостоятельно спасать этих кошек: стерилизовать, лечить и искать дома».

С помощью неравнодушного человека удалось пристроить в новые дома 13 котов и 14 еще ждали своей очереди. На прошлой неделе, когда оказывающий помощь животным человек отправился их кормить, было обнаружено, что двум котам скормили яд, а еще два были облиты кислотой.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Житель Нарвы обратился за помощью к MTÜ Kasside Turvakodu и через соцсети был найден человек, который согласился из Тарту приехать в Нарву, забрать на машине котов и доставить их в таллиннскую клинику. У ветеринара выяснилось, что кислота образовала глубокие раны у одного кота. Раны второго были меньше, но ему необходим специальный уход, поскольку язвы щипят и вызывают постоянную боль.

«Кошки очень дружелюбны, но люди, которым принадлежат дачи, ненавидят кошек, - говорит Матхиесен. - С приходом весны на дачи устремилось больше людей и как мы, так и нашедший котов сильно волнуемся за животных. Если одним дали яд, других облили кислотой, без слов понятно, как опасно другим котам находиться там. Со своей стороны согласны помочь этим котам, но у нас связаны руки пока у нас нет временных передержек, куда можно было бы отправить котов после оказания первых медицинских процедур».

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Всех, кто может предложить передержку одному или даже нескольким котам, просят связаться с MTÜ Kasside Turvakodu по электронной почте info@kassideturvakodu.ee. По той же почте будут ждать предложений о помощи с транспортом для перевозки оставшихся котов из Нарвы в Таллинн.

Желающие помочь с лечением облитых кислотой котов могут пожертвовать деньги двумя способами:

С помощью телефонного звонка:

900 6575 – стоимость звонка 5€

900 6700- стоимость звонка 10€

С помощью перевода на банковский счет:

Получатель: MTÜ Kasside Turvakodu

IBAN: EE712200221035355855