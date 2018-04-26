Фото: в центре Таллинна отметили годовщину бронзовых ночей
26 апреля 2018 г., 20:41
Сегодня, 26 апреля, в Таллинне активисты собрались на Тынисмяги, где 11 лет назад произошли массовые беспорядки, известные как «бронзовые ночи».
После возложения цветов на место, где когда-то стоял Бронзовый солдат, активисты посетили и место гибели убитого Дмитрия Ганина.
Напомним, что в результате апрельских событий было возбуждено около 500 уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого в прошлом году завершено в связи с истечением срока давности.
Смотрите фото!