четверг, 26 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
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Фото: в центре Таллинна отметили годовщину бронзовых ночей

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Сегодня, 26 апреля, в Таллинне активисты собрались на Тынисмяги, где 11 лет назад произошли массовые беспорядки, известные как «бронзовые ночи».

После возложения цветов на место, где когда-то стоял Бронзовый солдат, активисты посетили и место гибели убитого Дмитрия Ганина.

Напомним, что в результате апрельских событий было возбуждено около 500 уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого в прошлом году завершено в связи с истечением срока давности.

Смотрите фото!

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