Фото: в центре Таллинна отметили годовщину бронзовых ночей

Напомним, что в результате апрельских событий было возбуждено около 500 уголовных дел, тысячи людей тогда были задержаны. В ходе беспорядков был убит гражданин России Дмитрий Ганин, расследование смерти которого в прошлом году завершено в связи с истечением срока давности.