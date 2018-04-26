четверг, 26 апреля 2018 г.
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Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

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ФОТО: Leah Millis / REUTERS / Scanpix

Сенат США 26 апреля утвердил экс-директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео в должности госсекретаря. За его кандидатуру проголосовали 52 из 100 сенаторов. Против высказался 41 член сената, сообщает Newsru со ссылкой на Reuters.

Помпео станет 70-м по счету госсекретарем США. После утверждения в сенате ему останется только принять присягу, чтобы официально приступить к своим обязанностям в новом качестве.

Ранее его кандидатуру поддержал Профильный комитет по иностранным делам. Причем решающий голос оказался за республиканцем Рэндом Полом из штата Кентукки, который ранее выступал против Помпео, но в последний момент изменил свою позицию.

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