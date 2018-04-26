Майк Помпео утвержден на посту госсекретаря США

Помпео станет 70-м по счету госсекретарем США. После утверждения в сенате ему останется только принять присягу, чтобы официально приступить к своим обязанностям в новом качестве.

Ранее его кандидатуру поддержал Профильный комитет по иностранным делам. Причем решающий голос оказался за республиканцем Рэндом Полом из штата Кентукки, который ранее выступал против Помпео, но в последний момент изменил свою позицию.