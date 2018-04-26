Президент Кальюлайд: политикам следовало бы использовать возможности Locked Shield

В расположенном в таллиннском отеле Swissotel главном штабе учений главу эстонского государства ознакомили со сценарием учений и их техническими и стратегическими аспектами, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь президента. "Locked Shields в течение многих лет формировались как весьма впечатляющее предприятие, которое в числе прочего ясно показывает, насколько связаны сегодня кибероборона и жизненно важные сервисы",- сказала Кальюлайд.

Президент также отметила, что, как правило, в такого рода учениях задействованы специалисты и госслужащие прежде всего технического уровня, хотя очевидно, что в случае крупномасштабных кибератак решения будут принимать на политическом уровне. „Поэтому Locked Shields представляют собой очень крупные и до этого еще во многим не использованные возможности тренировать именно министров и ответственных работников иных политических уровней в очень реалистичной среде посредством разрешений киберкризисов",- сказала Кальюлайд.