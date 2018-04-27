Лидеры КНДР и Южной Кореи проводят первый саммит больше чем за десятилетие. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию и перешел на территорию Южной Кореи в пограничном пунтке Пханмунджом.

Ким Чен Ын назвал встречу с Мун Чжэ Ином началом новой истории.

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно длилось почти 30 секунд) рукопожатием.

В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог, после которого Мун Чжэ Ин сделал по приглашению Ким Чен Ына шаг на северокорейскую сторону границы.

После этого лидеры КНДР и Южной Кореи вернулись обратно в Южную Корею и в сопровождении почетного караула отправились к Дому мира в демилитаризованной зоне, где пройдет исторический саммит. Все это время лидеры держались за руки.

Перед началом переговоров Ким Чен Ын сказал, что надеется на откровенный разговор.

Важнейшие темы саммита Севера и Юга - ядерное разоружение и мир на полуострове.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.

Однако многие аналитики по-прежнему скептически оценивают искренность недавних заявлений Севера об отказе от ядерного оружия.

Пхеньян на прошлой неделе объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, а также закрытии ядерного полигона на севере страны.

Ким Чен Ын сказал, что к КНДР больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Испытания замораживаются "с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове".

На церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды с флагом, изображающим "объединенный" Корейский полуостров на белом фоне.