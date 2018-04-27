Жертва химической атаки в Думе. ФОТО: Ammar Safarjalani/imago/Xinhua/Scanpix

Россия и Сирия привезли в Гаагу и предъявили публике жителей сирийского города Дума которые утверждают, что никакой химической атаки на город 7 апреля не было.

США, Британия, Франция, нанесшие в ответ на эту атаку удар по Сирии, брифинг россиян и сирийцев бойкотировали.

Большинство из сирийцев, привезенных в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, говорили на брифинге, что они - сотрудники той самой больницы в Думе, где было снято видео, будто бы подтверждающее отравление людей, и что у людей на видео не было никаких симптомов отравления.

Речь шла о ролике, опубликованном сирийской добровольческой организацией "Белые каски" вскоре после появления первых сообщений о химической атаке.

Этот ролик послужил одним из оснований для обвинений в адрес войск Асада в очередном применении химического оружия.

Все сотрудники больницы, выступавшие на брифинге в четверг, с небольшими вариациями говорили об одном: помимо большого числа раненых в боях и под обстрелами, в больницу в тот день поступили люди, надышавшиеся дыма и пыли; когда им оказывали помощь, кто-то закричал о химическом оружии, неквалифицированные помощники медиков принялись поливать людей водой - и все это было снято и выдано за видеосъемки выживших жертв химической атаки.

Активисты из Сирийской гражданской обороны ("Белые каски" - неофициальное название организации) сообщали, что в больницы в Думе были доставлены более 500 человек с симптомами отравления химическим веществом.

"Около семи вечера [7 апреля] появились около 15 больных с признаками удушья: люди надышались дымом и пылью, у них были трудности с дыханием, но никаких других симптомов не было", - рассказал участник пресс-конференции, представившийся как врач-реаниматолог Халил Джейш (здесь и далее цитаты арабских участников пресс-конференции приводятся по синхронному переводу).

"Пришел человек из "Белых касок", начал кричать, что было применено химоружие, - продолжил Джейш. - Появилось много незнакомых людей, они создали атмосферу хаоса, начали поливать людей водой [...] но мы-то знали, что не было никаких симптомов применения химического оружия. Все люди потом были отпущены домой, не было ни одного случая смерти".

Участник пресс-конференции, представившийся медбратом из той же больницы, добавил, что в госпитале на тот момент была острая нехватка квалифицированных медиков, а раненых было много, люди работали трое суток без отдыха, и им помогали необученные добровольцы

"И когда появился человек, кричавший про химоружие, эти люди начали применять процедуры без координации с врачами", - сказал он.

В брифинге участвовали и 11-летний Хасан Диаб и его отец, которые уже рассказывали российскому телевидению, что Хасан, попавший на то видео, ни под какую химическую атаку не попадал, а после посещения больницы и обливания получил от боевиков гостинцы.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Игорь Кириллов сказал на брифинге, что бомбы-баллоны с газом, которые будто бы были найдены на месте предполагаемых атак, были неповрежденными.

Генерал Кириллов заявил, что это и некоторые другие обстоятельства позволяют ему утверждать, что баллоны были притащены на место для того, чтобы инсценировать химическую атаку.

Представитель России при ОЗХО Александр Шульгин и заместитель представителя Сирии в ОЗХО Хасан Абейд обвинили в фальсификации спасателей из "Белых касок".

Абейд назвал эту организацию террористами, которых финансируют США и Британия, а Шульгин - пресловутыми псевдогуманитариями.

Члены "Белых касок" не скрывают своего отношения к режиму Асада, но всегда отвергают обвинения в поддержке террористов.

Помимо видеоролика с людьми в больнице разные организации и жители Думы распространяли и другие визуальные материалы, подтверждающие, по их словам, факт химической атаки - но об этих материалах (например, фотографиях будто бы погибших от отравления) на брифинге речь не зашла.

США, Британия, Франция осудили Россию за то, что она проводит брифинг "свидетелей" событий в Думе до окончания работы экспертов ОЗХО на месте этих событий, и бойкотировали мероприятие. По словам Александра Шульгина, к бойкоту присоединились и другие страны Европы и Азии.

"Брифинг России и Сирии в ОЗХО - это трюкачество. Генеральный директор выступил против проведения Россией этого брифинга, - говорится в заявлении британского представителя в организации Питера Уилсона. - ОЗХО - это не театр. Решение России злоупотребить авторитетом организации - это очередная попытка воспрепятствовать работе ОЗХО, и конкретно - работе миссии, расследующей применение химического оружия в Сирии".

Представитель Британии также заявил, что настоящее беспокойство у него вызывают многочисленные сообщения о запугивании свидетелей в Думе, перешедшей под контроль правительственных сил вскоре после предполагаемой химической атаки.

Один из сирийских участников брифинга в ОЗХО, работник больницы Ахмад Хашур, говоря за всех приехавших в Гаагу, заверил, что на них никто не давил: "Мы приехали, чтобы рассказать, что на самом деле произошло".

Участники брифинга не выглядели запуганными или нервными.

С другой стороны, есть и противоположные рассказы очевидцев событий в Думе. Би-би-си 15 апреля опубликовала видеоинтервью с девочкой по имени Маса и ее матерью, которые рассказали о том, как они пережили химатаку в Думе.

Девочка рассказывает, что они прятались в подвале от бомбардировок, и вдруг упала бомба, которая не взорвалась, а зашипела. Мать девочки говорит, что увидела белый дым, после чего у всех в помещении начали болеть ноги, начались проблемы с дыханием и жжение в носоглотке.

Маса рассказывает, как после химатаки всех начали выгонять из подвала на верхние этажи, затем пришли врачи и отнесли детей в медпункт, где заставили всех лечь на землю, стали поливать водой и давать им какие-то лекарства.

"Когда мы отправились спать, началась бомбежка, нас накрыло пылью. Мы пошли обратно в подвал и увидели, как несут раненых. Вместо того, чтобы вдыхать воздух, мы вдыхали запах крови", - расказала девочка.

Обстоятельства происшествия в Думе сейчас изучает миссия экспертов ООН. В первый раз они смогли посетить Думу только 21 апреля, четыре дня спустя состоялась вторая поездка из Дамаска на место событий.