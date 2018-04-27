Прокурор требует в Госсуде признать экс-главу PERH виновным в коррупции

Прокурор Стевен-Христо Эвестус требует в Государственном суде признать бывшего руководителя Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика виновным в коррупции и наказать его условным сроком, ранее Аллик был полностью оправдан в Таллиннском окружном суде.
На решение Таллиннского окружного суда от 20 марта кассационные жалобы, помимо прокурора, представили также сам Тынис Аллик и второй обвиняемый, бывший директор отдела инфотехнологий больницы Марко Кильк, по состоянию на 27 апреля Госсуд не занял позиции по представленным кассациям, подтвердили rus.err.ee в Государственном суде.
Напомним, Таллиннский окружной суд 20 марта, полностью оправдал бывшего председателя Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Тыниса Аллика, которого прокуратура обвинила в коррупции.
Согласно обвинению, бывший председатель правления больницы Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые в течение многих лет гарантировал, что питание в больнице будет обеспечивать конкретная фирма, в качестве ответной услуги он неоднократно посещал за счет фирмы фестиваль Oktoberfest в Германии.
Кроме того, прокуратура обвинила Аллика и бывшего директора отдела инфотехнологий больницы Марко Килька в мошенничестве и присвоении средств.