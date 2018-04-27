В России заблокировали адреса "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассников"

Ранее, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке мессенджера, пишет DW .

В ответ на это создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что программа будет использовать встроенные методы обхода блокировок. В результате всех попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний, как Google, Amazon, Microsoft, а также мессенджер Viber и многие другие. Telegram при этом по-прежнему остается доступным для российских пользователей.