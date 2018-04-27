"Пингвины" захватили столицу

В НХЛ стартовали матчи второго раунда Кубка Стэнли
"Питтсбург" повел в серии с "Вашингтоном 1:0 после волевой победы в столице США со счетом 3:2. Евгений Кузнецов на первой минуте с передачи Овечкина и Уилсона забросил свою пятую шайбу в нынешнем Кубке, а через 40 минут Овечкин с передач Орлова и все тогоже Уилсона делает счет 2:0. После второго перерыва "Столичные" вернулись на лед, чуть более расхоложенным, чем соперники и жестко поплатились за это - всего за семь минут "Питтсбург сумел забросить три шайбы и удержать это преимущество до конца встречи.
Капитаны команд, Александр Овечкин и Сидни Кросби обменялись занковыми достижениями: Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка и достиг отметки 100 (52+48) очков в плей-офф в своем 104-м кубковом матче. Овечкин стал первым игроком в истории «Вашингтона», а также 6-м российским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков в матчах Кубка Стэнли. Его опережают Сергей Федоров (176 очков), Евгений Малкин (162), Сергей Зубов (117) и Павел Дацюк (113). Также 100 очков на счету Алексея Ковалева. В текущем плей-офф у Овечкина стало 10 (6+4) очков в 7 матчах.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби также набрал два очка и это был его 61-й матч в плей-офф, в котором он набрал 2 или более очков. Таким образом, Кросби обошел Яри Курри (60 матчей) и вышел на 3-е место по количеству таких матчей в истории НХЛ. Его опережают только Уэйн Гретцки (108) и Марк Мессье (77). В текущем плей-офф у Кросби 15 (7+8) очков в 7 матчах при полезности «+8».
Состоялся первый матч второго раунда и на Западе: "Рыцари" из Лас-Вегаса на мелкие куски изрубили "Акул" из Сан-Хосе, 7:0.