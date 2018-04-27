Лондонская жара: "Арсенал" и "Атлетико" побились в Лиге Европы

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы прошли в четверг вечером в Лондоне и Марселе
Арсенал (Лондон, Англия) - Атлетико (Мадрид, Испания) 1:1.
Подопечные Венгера могли уже в этом матче решить все проблемы с выходом в финал ЛЕ, где помимо кубка оспаривается и прямая оутевка в групповой раунд Лиги чемпионов. Тем более это было легче сделать, когда уже на девятой минуте "Атлетико" остался вдесетяром. Шиме Врсалько получил на второй минуте первое предупреждение, а на девятой второе, которое превратилось в красную карточку. Более того, "Атлетико" потерял еще и главного тренера, Диего Симеоне, который настльо был разозлен действиями главного арбитра Клемена Турпена, что не сдеражал нецензурной брани и также был отправлен восвояси. Но и без ведущего центрального защитника и тренера, "Атлетико" стойко оборонялся почти полчаса, пока Александр Ляказетт кивком головы не отправил мяч в сетку ворот Яна Облака.
Но с Симеоне или без оного, кстати тренеру "матрасников" грозит до трех матчей дисквалификации, а у "Атлетико" есть лидеры и на поле, способные завести команду и повести ее за собой - Антуан Гризманн, соотечественник Ляказетта и Турпена, индивидуальными действиями сумел сравнять счет и подарить "Атлетико" заведомо более высокие шансы на проход в финал Лиги Европы.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об исходе первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1).
«Очень тяжело играть против «Арсенала» в гостях: восхитительный стадион, прекрасный тренер, и мы вдесятером. Просто невероятно, как играли футболисты «Атлетико», как справлялись с таким давлением. Наши фанаты передали нам позитивную энергию. Нам пришлось буквально выживать в Лиге Европы – это лучшее описание того, что происходило.
Я помню матч с «Барселоной», когда Филипе Луиса удалили на 13-й минуте, помню матч Лиги чемпионов, когда удалили Торреса. Эта команда годами делает фантастическую работу. На таком стадионе, когда «Арсенал» играл в атаку, мы должны были выкладываться каждую минуту. Это самое прекрасное в футболе.
Когда команда играет в обычном режиме, у нее больше возможностей забить. Но когда ты защищаешься вот так, ты демонстрируешь характер. Это посыл для всех, кто следует за нами.
Это был трудный сезон – с большим количеством изменений, с новым стадионом, нашим фантастическим домом. И сейчас у нас есть 50%-й шанс выйти в финал Лиги Европы», – сказал Симеоне.
Во втором полуфинале заявку на финал сделал французский "Марсель", обыгравший австрийский "Ред Булл" 2:0.