Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

Больше всего среди них русских, эстонцев, украинцев и белоруссов. На сегодняшний день в Ласнамяэ живет свыше 64 000 русских и более 27 000 эстонцев.

"Живут в Ласнамяэ и представители экзотических стран: Непала, Бангладеш, Нигерии, Ганы, Индии, Кореи, Китая и Эфиопии", - перечисляет старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Всего, помимо эстонцев и русских, в Ласнамяэ живет 13 368 человек, которые образуют 11% от общего количества жителей.