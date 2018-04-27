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Каждый десятый житель Ласнамяэ не является ни русским, ни эстонцем

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Таллинн. Ласнамяэ.

ФОТО: Вера Копти.

Отдел регистра народонаселения управы Ласнамяэ представил отчет, из которого следует, что свыше 13 000 жителей из 120-тысячного населения района не являются ни русскими, ни эстонцами. По официальным подсчетам, в Ласнамяэ живут представители 63 национальностей.

Больше всего среди них русских, эстонцев, украинцев и белоруссов. На сегодняшний день в Ласнамяэ живет свыше 64 000 русских и более 27 000 эстонцев.

"Живут в Ласнамяэ и представители экзотических стран: Непала, Бангладеш, Нигерии, Ганы, Индии, Кореи, Китая и Эфиопии", - перечисляет старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева.

Всего, помимо эстонцев и русских, в Ласнамяэ живет 13 368 человек, которые образуют 11% от общего количества жителей.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в Ласнамяэ живет 119 932 человека, это на 706 жителей больше, чем в апреле прошлого года.

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