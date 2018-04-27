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«По факту, Родченков не отказывался от своих слов»

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Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не отказывался от своих обвинений в адрес российских спортсменов.

На слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который проходили в январе этого года, Родченков заявил, что никогда не давал россиянам допинговый коктейль и не видел, чтобы они его употребляли.

«Если честно, не понимаю, почему поднялся такой шум вокруг показаний Родченкова. По факту, он не отказывался от своих слов. Продолжал утверждать, что план по подмене допинг-проб на Играх в Сочи был и работал.

Просто на прямые вопросы «Давали ли вы запрещенные препараты атлетам?», «Видели ли, как они их принимали?» отвечал: «Нет, не давал, не видел».

То, что, например, он подменял пробы по ночам, Родченков в суде подтвердил», – сказал Пацев "Советскому Спорту".

Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) сделал правильные выводы насчет показаний экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова по допинговому делу Сочи-2014.

«CAS признал, что все доводы Родченкова – плод его воспаленного воображения. Это доказывает, что никакого отношения к спорту данный деятель не имеет, а все его выдумки политически мотивированы. Родченков как явление – это политический заказ Запада, направленный против России.

Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Допинговые разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию.

Однако этого не получилось – Спортивный арбитражный суд во всем разобрался, и показания Родченкова идут под грифом «непроверенная информация». По-русски говоря – вранье от начала и до конца», – сказал Свищев.

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