Цены на квартиры растут по всей Эстонии, кроме одного уезда

Напряжение на рынке квартир растет, так как количество предложений на крупнейшем портале недвижимости за год снизилось, а цены выросли, свидетельствуют статистические данные KV.EE.
В марте этого года на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу около 9150 квартир по цене 1596 евро за квадратный метр. Количество квартир, выставленных на продажу, снизилось на 7% по сравнению с мартом прошлого года, но цены выросли на 6%.
Средняя цена квадратного метра увеличилась за год во всех уездах, за исключением Пылвамаа, где в марте этого года средняя запрашиваемая цена составляла 461 евро за квадратный метр.
Почти две трети квартир, продаваемых на портале KV.EE, расположены в Харьюмаа, неподалеку от столицы, которая является безусловным магнитом для потенциальных покупателей. Важную роль играет и активное строительство многоквартирных домов: каждую неделю на портале появляются новые объявления о продаже квартир в новостройке, а новые квартиры, выставленные на продажу в Таллинне и других крупных городах, увеличивают среднюю цену квартир по всей стране.
Хотя цены на недвижимость продолжают увеличиваться, этот процесс идет все же медленнее, чем рост заработной платы. Цены на жилую площадь в настоящее время растут на уровне 4-6% в год, а рост средней зарплаты составляет 5-7% в год. «Цены на жилую площадь не пугают покупателей, покупательная способность остается сильной, и активность рынка недвижимости сохраняется», - объяснил эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.