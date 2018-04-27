Цены на квартиры растут по всей Эстонии, кроме одного уезда

В марте этого года на портале недвижимости KV.EE было выставлено на продажу около 9150 квартир по цене 1596 евро за квадратный метр. Количество квартир, выставленных на продажу, снизилось на 7% по сравнению с мартом прошлого года, но цены выросли на 6%.

Средняя цена квадратного метра увеличилась за год во всех уездах, за исключением Пылвамаа, где в марте этого года средняя запрашиваемая цена составляла 461 евро за квадратный метр.

Почти две трети квартир, продаваемых на портале KV.EE, расположены в Харьюмаа, неподалеку от столицы, которая является безусловным магнитом для потенциальных покупателей. Важную роль играет и активное строительство многоквартирных домов: каждую неделю на портале появляются новые объявления о продаже квартир в новостройке, а новые квартиры, выставленные на продажу в Таллинне и других крупных городах, увеличивают среднюю цену квартир по всей стране.