Nõo Lihavürst раздает призы!

Этой весной мы объявили большую потребительскую игру. Большой ее делает изобилие призов. В ходе игры мы ежедневно и еженедельно вручаем призы, а в конце июня разыграем также главный приз.

Каждый день один счастливчик может выиграть новую, красивую поваренную книгу от Nõo Lihavürst. В книге собраны полезные советы, как приготовить мясо, а также вкусные рецепты, которые помогут вам каждый день разнообразить свое меню. Кроме того, каждую неделю мы разыгрываем красивый и стильный тостер SMEG. Всего за время кампании будет разыграно 12 тостеров. Этот тостер – не просто украшение интерьера, он имеет корпус из нержавеющей стали, 6 степеней нагрева и мощность целых 950 Вт. Такой помощник очень пригодится на любой кухне.

Но каков же главный приз? Розыгрыш главного приза состоится в последний день июня, и это будет надежный холодильник SMEG с самым передовым дизайном. При этом победитель розыгрыша получит холодильник отнюдь не пустым. В холодильнике он найдет 10 килограмм вкуснейшей продукции Nõo Lihavürst!

У многих наверняка возник вопрос, как же принять участие в этой замечательной кампании? Это очень просто. Нужно приобрести продукцию с наклейкой кампании Nõo Lihavürst, после чего зарегистрировать чек на покупку на сайте www.noo.ee/voida, сохранить его и дождаться розыгрыша. Мы обязательно свяжемся со всеми победителями.