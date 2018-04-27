пятница, 27 апреля 2018 г.
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Губерниев: «Родченков и Макларен – козлы»

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ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет показаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Вот козлы. Родченков и Макларен в суде отказались от своих обвинений в адрес российских спортсменов. Кудрявый ничего не знает про «Дюшес». А другой отметил, что в своем докладе ничего не утверждал. Негодяи, свое дело они уже сделали.  

Теперь ждем выступлений ярких представителей биатлонной семьи из США, Канады и Чехии, и разных прочих шведов. Вернетесь из своей ж*пы обвинений, лжи и нападок – пишите письма», – написал Губерниев в Instagram.

 

Вот козлы !!!! Родченков и Макларен в суде отказались от своих обвинений в адрес российских спортсменов !!!!! Кудрявый ничего не знает про Дюшес !!! А другой , прости хосспаде , отметил , что в своём докладе ничего не утверждал !!! Негодяи , своё дело они уже сделали !!! Теперь ждём выступлений ярких представителей биатлонной семьи из США , Канады и Чехии !!!! И разных прочих шведов ! Вернётесь из своей ж .... пы обвинений , лжи и нападок , пишите письма !!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #допинг #козлы #макларен #кас #суд #вруны #мок #вада #биатлонсдмитриемгуберниевым #правдунескроешь

A post shared by Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) on

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