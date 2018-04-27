Основной собственник сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" готов передать его муниципалитету и оплатить снос

"Собственников у здания около 40, но основной - Кемеровский кондитерский комбинат - уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане", - сказал Середюк, которого цитирует "Интерфакс".

По словам градоначальника, в настоящее время решаются юридические вопросы и с остальными собственниками, в том числе со Сбербанком. Как отметил Середюк, некоторые собственники также готовы отказаться от своей доли. "У нас есть четверо собственников, которые готовы отдать безвозмездно здание в собственность муниципалитета", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее, основным собственником ТЦ является ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", принадлежащее компании "Кондитерус ком", совладельцем которой выступает томский бизнесмен Денис Штенгелов.

"Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам", - подытожил глава города.

Илья Середюк сообщил, что следственные органы продолжают работать в здании сгоревшего торгового центра, передает ТАСС. "Мы ожидаем в течение недели ответа - когда это здание может быть освобождено от следственных действий, и мы спланируем действия по его сносу", - добавил он.

Ранее врио губернатора Сергей Цивилев сообщал, что по итогам голосования среди местных жителей на месте ТЦ может быть разбит парк или сквер. Илья Середюк на пресс-конференции в пятницу уточнил, что большинство людей желают видеть на месте сгоревшей "Зимней вишни" памятный сквер, в котором будет высажено то количество деревьев, сколько жертв пожара, передает "Газета Кемерова". "Кемеровчане - хозяева своего города. А наша задача - решить все юридические и организационные вопросы", - отметил Середюк.