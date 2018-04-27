Внимание, розыск: 15-летний парень убежал из дома

Молодежный полицейский из Пыльва Эва Леппик рассказала, что юноша может передвигаться по Тарту и окрестностям этого города. «Так как несовершеннолетний должен ходить в школу, но не первый день уклоняется от учебы, к его поиску привлекли полицию. Патрули получили фотографию пропавшего и информацию о местах, где он может быть. Если случится так, что вы увидите описанного парня, сообщите об этом в полицию», - попросила Леппик.