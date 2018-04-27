Внимание, розыск: 15-летний парень убежал из дома

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Хенри, который убежал из дома в волости Ряпина.
Молодежный полицейский из Пыльва Эва Леппик рассказала, что юноша может передвигаться по Тарту и окрестностям этого города. «Так как несовершеннолетний должен ходить в школу, но не первый день уклоняется от учебы, к его поиску привлекли полицию. Патрули получили фотографию пропавшего и информацию о местах, где он может быть. Если случится так, что вы увидите описанного парня, сообщите об этом в полицию», - попросила Леппик.
Хенри и ранее убегал из дома, выключая на это время телефон и не посещая занятия в школе. Он может быть одет в черные джинсы и синюю ветровку. Рост парня - 173 см, у него светлые волосы.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото парня, просят звонить в полицию по номерам 57702801, 53048689 или писать на адрес электронной почты eva.leppik@politsei.ee.