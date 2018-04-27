Мошенники используют имидж Эстонии как э-государства

Австралийка потеряла все деньги из-за фирмы с эстонским адресом

35-летняя жительница Австралии, специалист по неврологии Джеки Лау за короткое время потеряла 63 000 австралийских долларов, т.е. почти 40 000 евро из-за двух фирм по торговле валютой, которые рекламировали себя с помощью эстонских адресов.

История началась в октябре прошлого года, когда Лау позвонил мужчина, представившийся Оливером. Мужчина, работавший на фирму по торговле валютой Trade12, спросил, не была бы женщина заинтересована в инвестировании своих денег. После долгих уговоров Лау согласилась.

На самом деле, я никогда не заботилась о том, чтобы заработать большие деньги. Я только что закончилась докторантуру и год работала, но в течение семи лет не помогала деньгами своим родителям, которые живут в Гонконге», - рассказала Лау Postimees в начале апреля.

Поскольку родители поддерживали ее во время учебы, и Лау планировала съездить к ним на Рождество, предложение Оливера показалось ей хорошей возможностью.

Погуглив и поизучав сайт, она подумала, что все тип-топ, и в тот же день Лау открыла аккаунт на Trade12 и внесла туда поначалу 330 долларов. Оливер пообещал, что вскоре с ней свяжется маклер.

Спустя месяц Лау позвонил новый маклер, который назвался Райаном Миллером и сообщил, что, для того чтобы продолжить, ей необходимо открыть аккаунт на другом портале под названием Millenium-FX. Она это сделала и внесла туда 1000 долларов, за которые должна была получить ваучер, чтобы начать инвестировать.

В последующие дни Миллер учил Лау пользоваться платформой. Чтобы завоевать доверие, мужчина рассказал ей почти всю свою биографию. Он утверждал, что родился в Греции, некоторое время жил в Лондоне, учился в университете в Нью-Йоке. Его жена и дети жили якобы в Лондоне, где он бывает каждую неделю. Впервые Миллер связался с Лау по телефону с британского номера, но уже неделю спустя, позвонив с нового номера, он сообщил, что переехал в Швейцарию.

Лау стала более доверчивой и по совету Миллера перевела деньги в несколько европейских банков. В трех случаях деньги попали в банк на Кипре, один раз – в Германию. По словам Миллера, в конце концов деньги должны были прийти на счет в Millenium-FX.

В течение последующих недель Лау звонил ей каждый день и говорил, что покупает и обменивает акции на ее счете. Активность Миллера показалась Лау внушающей доверие, и так она перевела в европейские банки еще денег.

Чем активнее был Миллер, тем больше становились суммы. Наконец, банковские счета Лау опустели. С помощью Миллера за два месяца со счета Лау ушли 63 156 австралийских долларов.

В это время Миллер, по его словам, активно продолжал обменивать и покупать акции на счете Лау, совершая все более смелые сделки. Теперь Лау считает, что в течение этого времени никаких сделок на самом деле не совершалось.

Когда женщина заметила на своем аккаунте сделки, на совершение которых она не давала разрешения, она заподозрила неладное. После долгих запросов Миллер ответил, что, совершая сделки, потерял 60 000 долларов, которые ей принадлежали, за одну ночь, но пусть она не волнуется, все будет в порядке.

Однако Лау все-таки обратилась в полицию, которая теперь занимается этим делом. Помимо полиции, в Австралии теперь расследует дело соответствующий департамент, специализирующийся по таким жалобам.

Конечно, я бы хотела получить свои деньги обратно, но очевидно, что надежда крайне мала», - признает Лау, по словам которой она действовала, будучи слишком доверчивой.