Мошенники используют имидж Эстонии как э-государства

- Зарегистрированная в Эстонии фирма связана с мошеннической схемой
- Привлечь здесь к ответственности практически невозможно
- У многих мошеннических фирм по торговле валютой эстонский адрес
Э-выборы, э-налоговый департамент, э-резидентство… Мы – э-государство и гордимся этим! Вот месидж, на гребне которого главы нашего государства плыли годами. Теперь же мы оказались в ситуации, где инфотехнологический имидж оказывает нам медвежью услугу.
Недавно прокуратура получила извещение о возможном преступлении, где потерпевшими были лица из таких богатых стран, как Швейцария и Норвегия. Всего 80 жертв, которые остались без своих денег, поскольку доверили их фирме по торговле валютой Kaya-FX.
С фирмой связано учрежденное этим летом в Эстонии предприятие Gammatech Services OÜ, которое согласно Коммерческому регистру предлагает услугу обмена валюты, хотя у него нет на это лицензии.
Этим и ограничивается связь с Эстонией. Владелец фирмы – поляк, сайт у нее не на эстонском сервере, а банковский счет – в Испании. Поскольку преступление не совершено в Эстонии, а среди потерпевших не было жителей нашей страны, прокуратуре не оставалось ничего иного, как не брать дело в производство.
Способы мошенничества бывают разные. Есть такие, где учреждают фирму и предлагают какую-то услугу, а есть и те, кто вообще ничего не делает.
Как пояснила прокуратура, предприятие связывал с Эстонией лишь тот факт, что оно было здесь зарегистрировано. Деятельность происходила за рубежом.
По словам главы дивизиона финансовой инспекции по надзору за рынком Кристьяна-Эрика Суурвяли, сообщившего о преступлении, они могут сколько угодно общаться с другими странами по вопросу о надзоре, но пенитенциарное право при этом остается статичным. «В Евросоюзе единый рынок, но на этом едином рынке 28 разных пенитенциарных прав», - сказал он.
Поскольку такие фирмы протянули свои щупальца – сознательно или нет – по всему миру, их, по сути, невозможно привлечь к ответственности. Это констатируют и финансовая инспекция, и прокуратура. «В конечном итоге это может просто аукнуться эстонскому имиджу», - сказал Суурвяли.
Правоохранительные органы все чаще сталкиваются с такими преступлениями без границ. «Хороший пример – истории, где преступление, чтобы обмануть людей при помощи интернета, разделено на части, которые разбросаны по разным уголкам мира. Это осложняет поиск преступников», - говорит и госпрокурор Марек Вахинг.
Распространенное мошенничество
Все финансовые регуляторы Европы ежемесячно публикуют десятки предупреждений о фирмах по торговле валютой, которые действуют без лицензии. Многие из них занимаются чистейшим мошенничеством.
Простой тетушке сперва это кажется очень простым: тебе по телефону предлагают возможность легко заработать большие деньги. Надо только сделать аккаунт на сайте, внести туда деньги или дать своей номер кредитки, и маклер позаботится об остальном. Будет торговать валютой, продавать-покупать акции или ценные бумаги.
К сожалению, реальность такова, что тетушка немного погодя обнаруживает, что осталась без денег.
По словам Суурвяли, такие мошенничества очень распространены. Тем более, что сделать сайт не составляет для фирмы никакой проблемы – цветная картинка с курсами валют, картинка с пачкой денег и шикарными зданиями и в лучшем случае чей-нибудь контакт. «Обычно эти люди, представленные на сайте, просто придуманы», - сказал Суурвяли.
Способы мошенничества бывают разные. Есть такие, где учреждают фирму и предлагают какую-то услугу, а есть и те, кто вообще ничего не делает. В аккаунте отражаются какие-то сделки и увеличение денежной суммы, но в действительности это не так.
Подставные эстонские адреса
Примечательно, что многие из фирм, занимающихся мошенничеством, рекламируют себя имен с помощью эстонских адресов. Что с того, что фирма зарегистрирована где-то на Маршалловых островах или в Панаме.
По словам Суурвяли, причина просто: если они демонстрируют себя как фирма из Евросоюза и в то же время предлагают инвестиционные возможности, это прибавляет доверия к неизвестной фирме.
В эстонских СМИ ранее упоминалось название одной из них – Trade12, рекламным лицом которой был легендарный боксер Майк Тайсон. На сайте фирмы, обманывавшей людей по всему миру, еще в начале апреля в контактах значился адрес Таллинн, Торнимяэ 5.
В действительности Trade12 принадлежит британской компании Global Fin Services Limited, которая в свою очередь принадлежит Exo Capital Markets Limited. Последняя зарегистрирована на Маршалловых островах. Поставщика услуг, не имеющего лицензии, предупреждали учреждения финансового надзора из нескольких стран ЕС.
По тому же адресу в центре Таллинна, по крайней мере, согласно регистру расположились еще несколько таких же фирм, например, фирма по обмену валюты Millenium-FX. Или Trade5000 и S2Trade, которые заблокировали свои сайты в Эстонии. Быстрый поиск в интернете показывает, что в обоих случаях есть основания подозревать мошенничество.
Что касается офисного здания Торнимяэ, в его популярности среди иностранных клиентов нет ничего удивительного. Поиск коммерческой площади в англоязычном Google как раз там и предлагает контору.
Единственное, что при входе в офисное здание Торнимяэ указывает на валютный бизнес, - это пункт обмена валюты Eurex. Никаких международных контор, за стеклянными дверями которых десятки маклеров в костюмах управляли бы инвестициями своих VIP-клиентов по всему миру.
В случае с Millenium-FX, Trade12 и многими другими речь идет о подставных адресах. Если у Trade12 с Эстонией нет абсолютно никакой связи, то у другой связь с Эстонией юридическая.
Учрежденное в прошлом году в Эстонии Mlnmtech OÜ, как утверждается, предлагает данной фирме по продаже валюты платежную услугу. В начале года финансовая инспекция сделала фирме предупреждение, поскольку у нее не было лицензии на оказание платежной услуги инвестиционной компании, зарегистрированной на Маршалловых островах. Во главе зарегистрированной в Эстонии фирмы стоит гражданин Израиля.
Хотя нет полного обзора, сколько фирм, занимающихся мошенничеством, украшает себя эстонским адресом, это, по мнению финансовой инспекции, в любом случае внушает беспокойство, поскольку злонамеренно используется образ Эстонии как успешного поставщика цифровых услуг.
Учитывая, как легко учредить в Эстонии фирму, это только усугубляет проблему», - сказал Суурвяли.
Жертвы и среди эстонцев
В Эстонии есть два крупных деятеля, которые продают иностранцам эстонские фирмы. Mlnmtech OÜ Gammatech Services OÜ – лишь одиночные примеры фирм, учрежденных с помощью местных компаний.
Например, KRM Advisor OÜ обещает на англоязычном сайте, что с первого контакта до регистрации пройдет до трех недель. Им составляет конкуренцию на этом рынке E-Advisors OÜ.
Занимающиеся мошенничеством торговцы валютой связались и с жителями Эстонии. Несколько человек обратились в Департамент защиты прав потребителя, но, поскольку в их случае фирмы, предлагавшие услугу, были зарегистрированы в Соединенном Королевстве, ждать помощи от Эстонии было бесполезно. Поэтому их перенаправили в соответствующий британский департамент.
Если бы деньги были потеряны в Эстонии или во главе зарегистрированной здесь фирмы стояли эстонцы, их можно было бы получить обратно. «Беда в том, что, если житель Эстонии вывел свои деньги из Эстонии, а в худшем случае – из Евросоюза, то крайне сложно их получить», - говорит Суурвяли.
Австралийка потеряла все деньги из-за фирмы с эстонским адресом
35-летняя жительница Австралии, специалист по неврологии Джеки Лау за короткое время потеряла 63 000 австралийских долларов, т.е. почти 40 000 евро из-за двух фирм по торговле валютой, которые рекламировали себя с помощью эстонских адресов.
История началась в октябре прошлого года, когда Лау позвонил мужчина, представившийся Оливером. Мужчина, работавший на фирму по торговле валютой Trade12, спросил, не была бы женщина заинтересована в инвестировании своих денег. После долгих уговоров Лау согласилась.
На самом деле, я никогда не заботилась о том, чтобы заработать большие деньги. Я только что закончилась докторантуру и год работала, но в течение семи лет не помогала деньгами своим родителям, которые живут в Гонконге», - рассказала Лау Postimees в начале апреля.
Поскольку родители поддерживали ее во время учебы, и Лау планировала съездить к ним на Рождество, предложение Оливера показалось ей хорошей возможностью.
Погуглив и поизучав сайт, она подумала, что все тип-топ, и в тот же день Лау открыла аккаунт на Trade12 и внесла туда поначалу 330 долларов. Оливер пообещал, что вскоре с ней свяжется маклер.
Спустя месяц Лау позвонил новый маклер, который назвался Райаном Миллером и сообщил, что, для того чтобы продолжить, ей необходимо открыть аккаунт на другом портале под названием Millenium-FX. Она это сделала и внесла туда 1000 долларов, за которые должна была получить ваучер, чтобы начать инвестировать.
В последующие дни Миллер учил Лау пользоваться платформой. Чтобы завоевать доверие, мужчина рассказал ей почти всю свою биографию. Он утверждал, что родился в Греции, некоторое время жил в Лондоне, учился в университете в Нью-Йоке. Его жена и дети жили якобы в Лондоне, где он бывает каждую неделю. Впервые Миллер связался с Лау по телефону с британского номера, но уже неделю спустя, позвонив с нового номера, он сообщил, что переехал в Швейцарию.
Лау стала более доверчивой и по совету Миллера перевела деньги в несколько европейских банков. В трех случаях деньги попали в банк на Кипре, один раз – в Германию. По словам Миллера, в конце концов деньги должны были прийти на счет в Millenium-FX.
В течение последующих недель Лау звонил ей каждый день и говорил, что покупает и обменивает акции на ее счете. Активность Миллера показалась Лау внушающей доверие, и так она перевела в европейские банки еще денег.
Чем активнее был Миллер, тем больше становились суммы. Наконец, банковские счета Лау опустели. С помощью Миллера за два месяца со счета Лау ушли 63 156 австралийских долларов.
В это время Миллер, по его словам, активно продолжал обменивать и покупать акции на счете Лау, совершая все более смелые сделки. Теперь Лау считает, что в течение этого времени никаких сделок на самом деле не совершалось.
Когда женщина заметила на своем аккаунте сделки, на совершение которых она не давала разрешения, она заподозрила неладное. После долгих запросов Миллер ответил, что, совершая сделки, потерял 60 000 долларов, которые ей принадлежали, за одну ночь, но пусть она не волнуется, все будет в порядке.
Однако Лау все-таки обратилась в полицию, которая теперь занимается этим делом. Помимо полиции, в Австралии теперь расследует дело соответствующий департамент, специализирующийся по таким жалобам.
Конечно, я бы хотела получить свои деньги обратно, но очевидно, что надежда крайне мала», - признает Лау, по словам которой она действовала, будучи слишком доверчивой.