Шведский бомж поселился на пароме, курсирующем между Швецией и Финляндией

Швед Бьер Маттсон постоянно живет на пароме между Стокгольмом и столицей Аландских островов в Финляндии. Об этом сообщает издание Metropolitan.
Находчивый швед рассказал, что еще пять лет назад он жил обычной жизнью в 60 км от Стокгольма. Однако затем он пережил болезнь и развод, что привело к потере работы, дома и отношений. Шведские социальные службы обещали помочь мужчине, но они смогли предложить ему лишь дом в 330 км от его места жительства. И даже этот вариант потом отпал, так как владелец недвижимости прекратил сотрудничество с соцслужбами, пишет "Фонтанка".
Затем Маттсон смекнул, что ему дешевле жить на пароме, постоянно курсирующем между Финляндией и Швецией. Билет стоит 10 евро с завтраком. Швед рассказал, что он собирается жить на судне до того момента, пока у него не кончатся деньги.
Как стало известно "Фонтанке", бесконечно проживать на пароме гражданин Швеции, по всей видимости, не сможет – в июне судно будет зарезервировано на недельный чартер.