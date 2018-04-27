Шведский бомж поселился на пароме, курсирующем между Швецией и Финляндией

Находчивый швед рассказал, что еще пять лет назад он жил обычной жизнью в 60 км от Стокгольма. Однако затем он пережил болезнь и развод, что привело к потере работы, дома и отношений. Шведские социальные службы обещали помочь мужчине, но они смогли предложить ему лишь дом в 330 км от его места жительства. И даже этот вариант потом отпал, так как владелец недвижимости прекратил сотрудничество с соцслужбами, пишет "Фонтанка".