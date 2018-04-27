пятница, 27 апреля 2018 г.
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Шведский бомж поселился на пароме, курсирующем между Швецией и Финляндией

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Круизные суда. Снимок иллюстративный

ФОТО: Peeter Langovits

Швед Бьер Маттсон постоянно живет на пароме между Стокгольмом и столицей Аландских островов в Финляндии. Об этом сообщает издание Metropolitan.

Находчивый швед рассказал, что еще пять лет назад он жил обычной жизнью в 60 км от Стокгольма. Однако затем он пережил болезнь и развод, что привело к потере работы, дома и отношений. Шведские социальные службы обещали помочь мужчине, но они смогли предложить ему лишь дом в 330 км от его места жительства. И даже этот вариант потом отпал, так как владелец недвижимости прекратил сотрудничество с соцслужбами, пишет "Фонтанка".

Затем Маттсон смекнул, что ему дешевле жить на пароме, постоянно курсирующем между Финляндией и Швецией. Билет стоит 10 евро с завтраком. Швед рассказал, что он собирается жить на судне до того момента, пока у него не кончатся деньги. 

Как стало известно "Фонтанке", бесконечно проживать на пароме гражданин Швеции, по всей видимости, не сможет – в июне судно будет зарезервировано на недельный чартер.

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