Компания Bosch придумала, как предотвратить смерть дизельных автомобилей

Решение не только поможет уложиться в жесткие законодательные нормы, но сделает дизели одними из самых экологичных двигателей.

Основная цель технологии, которая называется активное терморегулирование — поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR). Наиболее эффективно она работает при 200 градусах Цельсия, что редко достижимо при движении на низких оборотах, например, в городе.

Предложение Bosch заключается в переносе EGR как можно ближе к двигателю для минимизации температурных потерь, а также регулировании направления движения выхлопных газов. Это позволяет снизить уровень выброс NOx до 13 миллиграммов на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграммов.

С 2020 года вступают в силу новые требования, которая ограничивают уровень выбросов до 120 миллиграммов на километр. Однако уже компании Bosch удалось добиться показателей в 40 миллиграммов: такой результат показал тестовый прототип на базе VW Golf TDI в городском цикле и при резких нажатиях на педаль газа.