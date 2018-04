Впереди планеты всей: смотри на рекордный прыжок российской фигуристки

Quad lutz+triple toe+triple loop by Anna Shcherbakova! Честно скажу, что очень рад за Аню, потому что был тяжёлый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в 4 оборота! #figureskating #teamrussia #teamtutberidze #annashcherbakova #quadlutz

A post shared by Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh) on Apr 26, 2018 at 9:55am PDT