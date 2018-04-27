пятница, 27 апреля 2018 г.
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  • Впереди планеты всей: смотри на рекордный прыжок российской фигуристки

Впереди планеты всей: смотри на рекордный прыжок российской фигуристки

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Подопечные Этери Тутберидзе (в центре) 18-летняя Евгения Медведева и 15-летняя Алина Загитова завоевали две высшие награды Олимпиады-2018 в женском фигурном катании.

ФОТО: Grigory Sysoev/Sputnik

Тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился видео, где 14-летняя российская фигуристка Анна Щербакова исполняет четверной лутц в каскаде с двумя тройными прыжками.

«Четверной лутц-тройной тулуп-тройной риттбергер от Анны Щербаковой.

Честно скажу, что очень рад за Аню, потому что был тяжелый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в 4 оборота», – написал Глейхенгауз.

Как отмечают поклонники фигурного катания в интернете, там где девушкам запрещено прыгать 3-3-3, у Тутберидзе есть свой способ обойти запрет: надо просто исполнять каскады 4-3-3.

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