Впереди планеты всей: смотри на рекордный прыжок российской фигуристки

27 апреля 2018 г., 11:14
Тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился видео, где 14-летняя российская фигуристка Анна Щербакова исполняет четверной лутц в каскаде с двумя тройными прыжками.
«Четверной лутц-тройной тулуп-тройной риттбергер от Анны Щербаковой.
Честно скажу, что очень рад за Аню, потому что был тяжелый год после травмы, она восстановилась и освоила самый сложный прыжок в 4 оборота», – написал Глейхенгауз.
Как отмечают поклонники фигурного катания в интернете, там где девушкам запрещено прыгать 3-3-3, у Тутберидзе есть свой способ обойти запрет: надо просто исполнять каскады 4-3-3.