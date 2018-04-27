Виктория Ладынская-Кубитс не спешит возвращаться в районный совет Ласнамяэ
27 апреля 2018 г., 11:21
Парламентарий и депутат Таллиннского городского собрания Виктория Ладынская-Кубитс (IRL) продлила до 1 сентября приостановление действия своих полномочий в районном совете Ласнамяэ.
До 1 сентября 2018 года замещать Ладынскую-Кубитс в районном совете Ласнамяэ продолжит ее однопартиец Райво Олмет, пишет rus.err.ee.
На муниципальных выборах в октябре 2017 года Виктория Ладынская-Кубитс баллотировалась в Таллиннское горсобрание по списку IRL в округе Ласнамяэ. 918 голосов избирателей обеспечили ей компенсационный мандат.
С 2015 года бывший журналист Виктория Ладынская-Кубитс также является депутатом Рийгикогу.