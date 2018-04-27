Виктория Ладынская-Кубитс не спешит возвращаться в районный совет Ласнамяэ

До 1 сентября 2018 года замещать Ладынскую-Кубитс в районном совете Ласнамяэ продолжит ее однопартиец Райво Олмет, пишет rus.err.ee.

На муниципальных выборах в октябре 2017 года Виктория Ладынская-Кубитс баллотировалась в Таллиннское горсобрание по списку IRL в округе Ласнамяэ. 918 голосов избирателей обеспечили ей компенсационный мандат.