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Виктория Ладынская-Кубитс не спешит возвращаться в районный совет Ласнамяэ

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Виктория Ладынская-Кубитс.

ФОТО: Konstantin Sednev/PM/Scanpix Baltics

Парламентарий и депутат Таллиннского городского собрания Виктория Ладынская-Кубитс (IRL) продлила до 1 сентября приостановление действия своих полномочий в районном совете Ласнамяэ.

До 1 сентября 2018 года замещать Ладынскую-Кубитс в районном совете Ласнамяэ продолжит ее однопартиец Райво Олмет, пишет rus.err.ee.

На муниципальных выборах в октябре 2017 года Виктория Ладынская-Кубитс баллотировалась в Таллиннское горсобрание по списку IRL в округе Ласнамяэ. 918 голосов избирателей обеспечили ей компенсационный мандат.

С 2015 года бывший журналист Виктория Ладынская-Кубитс также является депутатом Рийгикогу.

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