В отличие, например, от дронов серии Phantom, для транспортировки которых нужен специальный рюкзак или чемоданчик, Air без труда помещается даже в нагрудный карман куртки, что позволяет с комфортом взять дрон с собой в поездку. Мне повезло получить один такой на выходные, так что далее я напишу о своем испытании летательного аппарата, который уже сейчас многие охарактеризовали как самый лучший из имеющихся в продаже дронов для пилотов-любителей в 2018 году.

Весом всего 430 граммов и размером лишь 18,4 х 6,4 см, Mavic Air, несмотря на свои крошечные размеры, – это не тот дрон, который годится только для селфи. Air летает со скоростью до 68 км/ч, может находиться в воздухе примерно 21 минуту, взлетать на высоту до 5000 метров и снимать видео в разрешении 4K. Трехосевая карданная подвеска (как и у больших дронов серии Phantom) отвечает за то, чтобы даже при «неровном» управлении начинающего пилота или характерных для Эстонии порывах ветра все видеофильмы получались плавными. Для многокилометрового полета без проблем дрон также снабжен сенсорами спереди, сзади и под основанием, которые несколько усложняют столкновение с деревьями и столбами.