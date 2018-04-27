«Ритмы юга» разожгут вулкан страстей: в Таллинне выступит Альберт Жалилов

К каждому сольному выступлению артист непременно готовит что-то особенное для искушенного и взыскательного зрителя. На сей раз это жгучие и страстные мелодии латиноамериканской, испанской, итальянской и российской музыки в концерте «Ритмы Юга», который состоится 12 мая в столичном Центре русской культуры. Жажда встреч, пылкие признания, тяжесть разлуки и драгоценность воспоминаний - неизменная тема любви звучит льющимся вальсом, зажигательным фокстротом, чувственным танго и огненным фламенко.

Альберт Жалилов - оперный и эстрадно-классический певец, актер, участник и победитель телепроектов «Танцы со звездами», «Главная сцена» и «Живой звук» на канале Россия-1, Романтика романса на канале Культура. Его репертуар включает около 500 произведений на восьми языках, 15 концертных программ и два моноспектакля (вокально - поэтический и уникальный спектакль о Муслиме Магомаеве) для зрителей в любой точке мира. Был исполнителем главной роли в первом в мире 3D мюзикле «Пола Негри». Сейчас Альберт один из самых ярких исполнителей России в своем направлении. Посетил с сольными концертами уже более 80 городов и 16 стран мира.