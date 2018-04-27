Группа европарламентариев предлагает ужесточить санкции против России

"Мы предлагаем ввести новые санкции, которые были бы направлены на тех российских магнатов и олигархов, которые, стремясь помочь Владимиру Путину в его антидемократической деятельности, занимаются отмыванием нелегальных денег в государствах - членах ЕС", - говорится в обращении, которое инициировал европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Обращение адресовано руководителям стран - членов ЕС, председателю Европейского совета Дональду Туску и другим руководителям ЕС. Обращение на сегодняшний день подписано 45 европарламентариями из основных фракций, информировал BNS офис Ауштрявичюса.

В письме говорится, что введенные после аннексии Крыма в отношении России санкции оправдали себя и "помогли отпугнуть администрацию России от дальнейшей территориальной экспансии на Украине".

В обращении отмечается, что невзирая на это Россия продолжает игнорировать свои обязательства по Минским соглашениям, остается на занятых территориях Украины и Грузии, оказывает огромную военную поддержку сирийскому режиму, а отравление бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери в Соединенном Королевстве "продемонстрировало жестокость Кремля и несоблюдение им международных соглашений и правовых актов".