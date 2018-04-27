Потрепанный вид кур испугал покупателя

Шесть белых кур, купленных им в середине апреля, действительно потеряли большую часть перьев. В отличие от них, девять коричневых несушек, привыкших к вольной жизни, выглядят значительно лучше.

После недели на свободном выгуле птицы все равно чувствуют себя комфортнее в полумраке курятника. Но три курицы, вынесенные хозяином на руках на солнечный свет, все же начинают копошиться и принимать песчаные ванны.

Не осмотрел при покупке

«Пять лет назад я купил в Лаукюла 20 птиц, в тот раз выглядели они лучше. На этот раз я попросил белых кур, их погрузили связанными ко мне в кузов, и до прибытия домой я их не видел», - рассказал хуторянин.

Курятник Лаукюла принадлежит предприятию Sanlind OÜ, работающему уже 25 лет. Руководитель фирмы Андрес Пуксов опроверг предположение хуторянина о том, что куры недоедали. «Корова тоже ведь не даст 10 000 литров молока, если ее не кормить. Та же логика и с курами. У нас их, скорее, больше кормят, чем это предписано на бумаге», - утверждает Пуксов.

Он объяснил, что для хорошей яйценоскости необходимо определенное количество питательных веществ, минералов и витаминов. А плачевный вид кур он объяснил тем, что после годового периода несения яиц у птиц началась линька.

«Чтобы объяснить, почему они так выглядят, могу сказать, что купленный цыпленок стоит один евро, а пятимесячная курица до начала несения яиц, когда она находится в своей лучшей форме, - семь евро. Птиц, которые несли яйца год, мы продаем заинтересованным за один евро», - добавил Пуксов.

По словам предпринимателя, кур решили продать из-за того, что скорлупа яиц стала хрупкой: курица, несущаяся более года, производит много бракованных яиц.

Пуксов заверил, что вскоре вид кур, так обеспокоивший хуторянина, станет лучше. «Через пару месяцев птицы, наслаждающиеся жизнью на хуторе, поправятся».

Жалоб не было

Заведующий Валгамааским ветеринарным центром Урмас Паллон сказал, что жалоб, касающихся внешнего вида птиц, на Sanlind не поступало.

Паллон добавил, что Пуксов на протяжении многих лет был готов к сотрудничеству и показывал департаменту производственные помещения. «Весной из-за линьки у кур действительно может быть болезненный вид. Их благополучие на предприятии гарантировано на основании проверки Ветеринарного центра».

По словам представителя НКО Nähtamatud Loomad Кристины Меринг, у них нет данных, которые бы указывали на жестокое обращение с птицами на Sanlind OÜ. «Куры, несущие яйца в течение года, действительно могут быть в плохом состоянии. В основном у них отсутствуют перья, кроме того, у них травмы и они измучены жизнью в клетке».