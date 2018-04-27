пятница, 27 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Даже для очень маленького объема строительных работ может потребоваться разрешение!

Даже для очень маленького объема строительных работ может потребоваться разрешение! МуПо предупреждает

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Маленькое строение. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Mupo.

С приходом весны многие домовладельцы планируют строительные работы на своих участках. Таллиннский департамент муниципальной полиции предупреждает: даже для утепления фасада и замены крыши - в зависимости от объема строения - может потребоваться соответствующее разрешение.

Например, это потребуется, если вы меняете строительный материал: вместо опилок утепляете дом пенопластом или стекловатой, а вместо шифера укладываете черепицу или покрываете крышу жестью. В таблице ниже можно найти примеры, когда разрешение на строительство обязательно. Также список находится в Riigiteataja в приложении №1 к Закону о строительстве. Ходатайствовать о разрешении на строительство следует на сайте Строительного регистра

ФОТО: Mupo

"Многие не знают, что в соответствии с Законом о строительстве даже на строительные работы небольшого объема требуется разрешение. Эти же требования распространяются и на многоквартирные дома. Разрешение на строительство не нужно, если речь идет о хозяйственной постройке площадью до 20 квадратных метров, необходимой для обслуживания жилого дома", - объяснил  главный инспектор отдела расследований и региональной работы, занимающегося строительным надзором Андреас-Ханнес Тамм. С вопросами можно обратиться к специалистам - как в таллиннский Департамент городского планирования, так и к инспекторам по строительному надзору Муниципальной полиции. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ