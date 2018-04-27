Даже для очень маленького объема строительных работ может потребоваться разрешение!

Например, это потребуется, если вы меняете строительный материал: вместо опилок утепляете дом пенопластом или стекловатой, а вместо шифера укладываете черепицу или покрываете крышу жестью. В таблице ниже можно найти примеры, когда разрешение на строительство обязательно. Также список находится в Riigiteataja в приложении №1 к Закону о строительстве. Ходатайствовать о разрешении на строительство следует на сайте Строительного регистра .

"Многие не знают, что в соответствии с Законом о строительстве даже на строительные работы небольшого объема требуется разрешение. Эти же требования распространяются и на многоквартирные дома. Разрешение на строительство не нужно, если речь идет о хозяйственной постройке площадью до 20 квадратных метров, необходимой для обслуживания жилого дома", - объяснил главный инспектор отдела расследований и региональной работы, занимающегося строительным надзором Андреас-Ханнес Тамм. С вопросами можно обратиться к специалистам - как в таллиннский Департамент городского планирования, так и к инспекторам по строительному надзору Муниципальной полиции.