У домогавшегося юной биатлонистки тренера обнаружились новые жертвы

«Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся в правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль. Это неприятная тема, у меня у самого девочки занимаются биатлоном — им по 7 и 11 лет! Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками», — сказал Чепиков.

Депутат подчеркнул, что всех, кто совращает девушек, нужно наказывать. По его мнению, Тутмину и подобным ему людям нет места в спорте. «Считаю, что нужно всем показать, что это наказуемо, чтобы ни у кого из тренеров даже близко не возникло желание таким заниматься», — отметил Чепиков.