Футбол. ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Постолимпийский синдром возвращается в Россию: в подготовку ЧМ-2018 вложены миллиарды, построены новые стадионы и отели. Но что с ними делать после соревнований? Региональные чиновники утверждают, что на содержание этих объектов они будут тратить несколько сотен миллиардов рублей в год. И рассчитывают на помощь федерального правительства

Чемпионат мира еще не стартовал, а регионы уже подсчитывают, в какую сумму им обойдется содержание стадионов после мундиаля.

В Мордовии - одном из самых закредитованных регионов России - планируемый объем затрат на содержание стадиона в Саранске составит 200-300 млн рублей в год, рассказал министр экономики, торговли и предпринимательства региона Владимир Мазов.

"Сегодня мы ведем переговоры в части обслуживания, есть гарантии того, нам обещают, что несколько лет правительство будет помогать по его обслуживанию", - ответил чиновник на вопрос Би-би-си.

В Нижегородской области затраты на содержание стадиона "Нижний Новгород" будут еще выше - более 380 млн рублей в год, оценивает заместитель министра финансов региона Наталья Лобанова. По ее словам, министерство финансов и министерство спорта России планируют передать стадион на баланс региона. "Но мы пока это "счастье" пытаемся оттянуть на некоторый период",- заявила чиновник.

Содержание стадиона в Калининграде может составить порядка 200 млн рублей в год, сообщили Би-би-си в пресс-службе правительства Калининградской области.

На финансовое обеспечение стадиона "Фишт", реконструированного к чемпионату мира, в этом году будет потрачено 723 млн рублей из бюджета Краснодарского края, сообщили Би-би-си в пресс-службе губернатора Кубани.

Расходы на обслуживание стадионов составляют меньше 1% от годовых доходов регионов, подсчитал старший директор Fitch Владимир Редькин. "Тем не менее, для среднего региона 300-500 млн рублей в год - это заметные деньги", - полагает он.

По словам Редькина, проблем, скорее всего, не возникнет для крупных регионов, например, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижегородской области или Краснодарского края. В этих регионах можно будет загрузить стадионы, что обеспечит властям дополнительный доход на их содержание.

"Чем меньше регион, тем больше расходы относительно бюджета и труднее загрузить эту инфраструктуру", - объясняет Редькин.

В пример он приводит Мордовию, у которой небольшой бюджет и для которой нагрузка по поддержанию инфраструктуры будет существенна.

Мордовии, долговая нагрузка которой составляет 207% доходов региона, придется "менять расходные приоритеты в пользу содержания спортивной инфраструктуры, либо запрашивать дополнительную помощь из федерального бюджета", полагает Наталья Легеева из S&P. То же самое, по ее мнению, касается и Нижегородской области.

Постолимпийский синдром

Россия уже не в первый раз сталкивается с тем, что построенные объекты становятся головной болью региональных и федеральных чиновников, а также частных инвесторов.

К примеру, такое случилось после Олимпийских игр 2014 года. Ежегодные расходы на обслуживание олимпийской инфраструктуры оценивались в 2,5-4 млрд рублей в год, писала газета "Ведомости". Правительство решило судьбу почти пяти десятков объектов так: часть были переданы в собственность Краснодарского края и Сочи, часть - в федеральную собственность, еще часть переданы "Газпрому" и Федеральной сетевой компании в безвозмездное пользование.

Что делать с инфраструктурой, построенной и отреставрированной к ЧМ-2018, правительство решает сейчас.

Министерство спорта разрабатывает концепцию "Наследие" для чемпионата мира по футболу. Этот документ определит, как будут использованы инфраструктурные объекты, в том числе стадионы, после завершения турнира.

С 2018 по 2023 год на нее планируется потратить 16,65 млрд рублей. Большая часть этих средств - почти 12,5 млрд рублей - пойдет из федерального бюджета, регионам же придется найти почти 890 млн рублей на ее реализацию, пишет RNS.

В минспорта не ответили на запрос Би-би-си. В пресс-службе министерства финансов России сказали, что к ним также поступил проект концепции "Наследие", и сейчас документ находится на рассмотрении.

В этот документ сейчас вносятся "правки по замечаниям и предложения регионов", сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области.

Стадионы будут переданы в собственность регионам в следующем году, сказал Би-би-си один из региональных чиновников, участвовавших в переговорах.

С федеральными чиновниками обсуждается вариант, что в первые годы из федерального бюджета регионам будут предоставляться субсидии на содержание стадионов, которые постепенно будут снижаться, пока регионы будут выходить на самоокупаемость стадионов, добавляет он.

Окончательно концепция будет доработана ближе к осени, уверен собеседник Би-би-си.

Стадионы трансформеры и социальное жилье

Одна из идей, как решить проблему избыточной инфраструктуры, такая: часть мест на некоторых стадионах после игр будет демонтирована и использована на небольших стадионах и спортивных площадках в других городах. Такой стадион построен в Екатеринбурге, заявил на этой неделе вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович.

Стадион-трансформер построен и в Мордовии, рассказал Владимир Мазов. По его словам, после чемпионата порядка 20 тысяч квадратных метров стадиона освободят. И уже есть заявки бизнеса, который бы хотел занять освободившиеся площади. В их числе - фитнес-клубы, кафе и компании, занимающиеся торговлей.

Кто в итоге займет эти площади, будет решено после ЧМ, сообщил журналистам Мазов.

В Саранске к чемпионату был реконструирован аэропорт, в котором есть временный международный терминал. Власти подали заявку в министерство транспорта России, чтобы региону позволили использовать временный терминал как постоянный международный, сказал Мазов. Это, по его словам, сможет привлечь пассажиров из других городов и регионов.

В рамках подготовки к ЧМ рядом со стадионом в Саранске был построен гостинично-жилой комплекс. По словам Мазова, после игр он будет переформатирован в жилые помещения, часть из которых будет продана, а часть станет социальным жильем.

Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что пять тренировочных площадок, построенных в регионе, будут переданы в детско-юношеские спортивные школы.

Азаров надеется, что "Самара Арена" будет популярной у населения области за счет клуба "Крылья Советов". "Когда "Крылья" играли чуть получше, чем сейчас, у нас был самый посещаемый стадион в Восточной Европе, так что я надеюсь, что для нас это не будет проблемой" , - сказал он.