пятница, 27 апреля 2018 г.
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Работа мечты: турист с зарплатой 9500 евро

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Туристы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Исландский авиаперевозчик WOW Air открыл вакансию, которая предполагает путешествия за счет компании.

Успешным кандидатам (их будет двое) предстоит совершить ряд путешествий по Северной Америке и Европе в период с 1 июня по 15 августа 2018 года, пишет "Моя Планета". В общей сложности они должны будут посетить восемь из 38 городов, в которых работает авиакомпания. Среди пунктов назначения значатся Нью-Йорк, Париж, Барселона, Лос-Анджелес и другие. Туристы должны будут размещать в соцсетях видеопубликации и отчеты о своих поездках. При этом отели, перелеты и посещение достопримечательностей оплатит авиакомпания. Также им будут платить по €3700 в месяц (€9500 в общей сложности).

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 14 мая оставить на сайте авиакомпании видео длительностью не более двух минут из своего города проживания с рекомендациями для туристов. Итоги подведут 18 мая, сообщается на сайте компании.

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