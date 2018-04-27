Работа мечты: турист с зарплатой 9500 евро

Успешным кандидатам (их будет двое) предстоит совершить ряд путешествий по Северной Америке и Европе в период с 1 июня по 15 августа 2018 года, пишет "Моя Планета". В общей сложности они должны будут посетить восемь из 38 городов, в которых работает авиакомпания. Среди пунктов назначения значатся Нью-Йорк, Париж, Барселона, Лос-Анджелес и другие. Туристы должны будут размещать в соцсетях видеопубликации и отчеты о своих поездках. При этом отели, перелеты и посещение достопримечательностей оплатит авиакомпания. Также им будут платить по €3700 в месяц (€9500 в общей сложности).