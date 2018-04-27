В Балтийском море замечен российский разведывательный корабль
27 апреля 2018 г., 12:30
У границы Латвии в пятницу замечен разведывательный корабль вооруженных сил России, сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.
В эксклюзивной экономической зоне Латвии в четырех морских милях от территориальных вод государства находился корабль ВМФ России класса "Альпинист".
25 апреля в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод НВС идентифицировали российский минный тральщик класса "Александрит".