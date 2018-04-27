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В Балтийском море замечен российский разведывательный корабль

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Российский разведывательный корабль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Stringer / Reuters

У границы Латвии в пятницу замечен разведывательный корабль вооруженных сил России, сообщили в Национальных вооруженных силах Латвии.

В эксклюзивной экономической зоне Латвии в четырех морских милях от территориальных вод государства находился корабль ВМФ России класса "Альпинист".

25 апреля в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 10 морских милях от территориальных вод НВС идентифицировали российский минный тральщик класса "Александрит".

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