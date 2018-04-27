Статистика: сколько заплатила Больничная касса за лечение эстонцев за границей

Из них 4,75 миллиона евро ушли на плановое лечение, то есть на те случаи, когда Эстония необходимого лечения предложить не могла и по совету врачей пациент был направлен на лечение за границу. 6,5 миллиона евро ушло на компенсации, связанные с проблемами со здоровьем, которые возникли у эстонцев во время путешествий за границей. Такую информацию Больничная касса предоставила в своем блоге.

Кроме того, в прошлом году Больничная касса оплатила десять крайне дорогих лечений на общую сумму в 3,3 миллиона евро. В их числе пересадки костного мозга, печени и сердца, а также операция на сердце для новорожденного. Один крайне дорогой случай стоит от двух до четырех сотен евро, а самый дорогой обошелся в 1,4 миллиона евро.

Мать и ребенок нуждались в помощи финских врачей

Раэль Раутам (38) и ее ребенок были одними из тех эстонцев, расходы на лечение за границей были покрыты. На 20 неделе беременности, у Раутам во время УЗИ было диагностировано нарушение в работе сердца – ее кровообращение работает вопреки тому, как построен организм, и для исправления ситуации нужна была масштабная операция. На седьмом месяце беременности у ребенка были выявлены признаки кровотечения в мозгу и пережитого инсульта.

В крайне сложной медицинской ситуации эстонские врачи решили отправить Раэль в больницу Хельсинского университета, где есть больше опыта по таким случаям. Ребенок Раэль Мартен родился весной прошлого года в Хельсински при помощи кесарева сечения, а на девятый день жизни тамошние врачи сделали младенцу операцию на сердце.

Сейчас Мартен поправляется. Ему еще нужна физиотерапевтическая помощь, поскольку мышцы еще слабые, а также помощь терапевта, поскольку в результате инсульта правая рука еще в напряжении и требует дополнительной работы, но все это со временем проходит и в дополнительном лечении ребенок не нуждается.

Пациентов отправляют за границу на обследования

В прошлом году было принято 233 позитивных решения о дотировании лечения людей за границей: в 68 случаях Больничная касса отправила людей на лечение, в 134 случаях – на обследования, в 31 случае - искали доноров костного мозга через службу крови Красного креста Финляндии. В десяти случаях Больничной кассе пришлось отказать, поскольку желаемая услуга или желаемая альтернатива были доступны в Эстонии.

Больше всего жители Эстонии ездили на лечение или обследования:

в Финляндию (82 раза)

в Швецию (39 раз)

в Германию (29 раз)

в Голландию (22 раза)