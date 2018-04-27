Первым результатом исторического саммита двух Корей в пятницу стала договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи подписали декларацию, в которой объявили о начале эры мира и о полном избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который перешел через военно-демаркационную линию на территорию Южной Кореи в пограничном пункте Пханмунджом.

Пожав руку президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, Ким назвал эту встречу началом новой истории.

С момента окончания войны в 1953 году впервые руководитель коммунистического Севера лично прибыл в Южную Корею.

Саммит проходил в несколько этапов: сначала торжественно обставленное пешее прибытие Ким Чен Ына на южную сторону и переговоры в Дома мира, затем перерыв и новая серия переговоров в форме личной беседы с глазу на глаз.

После утренних переговоров и перерыва лидеры двух Корей решили побеседовать наедине и отправились на прогулку.

Как написала в «Твиттере» корреспондент Франс Пресс, издалека казалось, что говорит больше Мун Чжэ Ин, а Ким Чен Ын в основном слушает его, улыбаясь и вежливо кивая.

Долгая беседа вдали от журналистов и охранников длилась почти час. При этом телевидение вело прямую трансляцию; слов лидеров было не слышно, зато миллионы зрителей могли слышать пение редких птиц, сохранившихся в демилитаризованной зоне.

Перед началом саммита лидеры двух Корей обменялись долгим (оно длилось почти 30 секунд) рукопожатием.

В этот момент оба лидера находились каждый на своей стороне границы, между ними состоялся короткий диалог, после которого Мун Чжэ Ин сделал по приглашению Ким Чен Ына шаг на северную сторону границы. Этот момент, судя по всему, не был заранее оговоренной частью церемонии.

После этого лидеры КНДР и Южной Кореи вернулись обратно в Южную Корею и в сопровождении почетного караула отправились к Дому мира в демилитаризованной зоне. Все это время лидеры держались за руки.

Перед началом переговоров Ким Чен Ын сказал, что надеется на откровенный разговор. Важнейшие темы саммита Севера и Юга - ядерное разоружение и мир на полуострове.

Историческая встреча

«Сегодня начинается новый отрезок истории - начало истории и эпохи мира», - написал Ким в гостевой книге.

После первого заседания делегаций президенты разъехались на обед. Хотя Ким Чен Ын привез южнокорейскому коллеге гостинец из КНДР - приготовленную по традиционному рецепту холодную лапшу, - есть его вместе с Мун Чжэ Ином он не стал.

Ким в черном лимузине под охраной вернулся в свою страну, но после перерыва вновь приехал в Южную Корею, чтобы продолжить переговоры.

Как передает Мониторинговая служба Би-би-си, государственное телевидение КНДР рассказало о встрече и впервые назвало лидера Южной Кореи «президентом». До этого в течение полувека в КНДР официально не признавали, что Южная Корея - это отдельное государство, и теледикторы называли ее просто «южной частью страны».

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала кульминацией процесса постепенного потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, начавшегося несколько месяцев назад. Предполагается, что она подготовит почву для предстоящих переговоров между США и КНДР.

Однако многие аналитики по-прежнему скептически оценивают искренность недавних заявлений Севера об отказе от ядерного оружия.

Пхеньян на прошлой неделе объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, а также закрытии ядерного полигона на севере страны.

Ким Чен Ын сказал, что к КНДР больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия. Испытания замораживаются с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове, заявил он.

На церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды с флагом, изображающим «объединенный» Корейский полуостров на белом фоне.

В марте президент США Дональд Трамп неожиданно для всех объявил, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один действующий американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.

История межкорейских саммитов чуть более богата: в 1953 году сразу после неудавшегося нападения КНДР на Юг в Пхеньяне проходили переговоры лидеров Севера и Юга, и в 2000 и в 2007 годах, также в столице КНДР, «любимый руководитель» Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына) принимал южнокорейских президентов.