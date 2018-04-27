МуПо пропустит таксистов через двойное сито

Первым делом с конца улицы Виру выгнали базировавшихся там на парковочных местах таксистов. На улице Виру могут стоять только такси Tulika, да и они только на остановке такси. Но часть таксистов устроилась на парковочных местах по другую сторону дороги.

«Это было делом чести – прогнать оттуда водителей, открыто нарушающих закон», - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере.

Площадку зачистили от таксистов очень просто. «Поначалу мы пробовали по-хорошему. Разговаривали, но это не помогало. Тогда мы стали штрафовать и выписывали не предупредительные штрафы на 20 евро, а составляли протокол о проступке, где наказание суровее и оно заносится в регистр наказаний», - рассказал глава МуПо. По словам Тоомпере, нарушение правил парковки не влияет на получение лицензии таксиста, однако это может повлиять, например, на получение лицензии на оружие.

«Эта компания никуда не делась, они рассредоточились по другим местам. Некоторые из них время от времени подъезжают туда на парковку, снимают плафон и ждут клиента. Но это и им неудобно», - сказал он.

Глава МуПо Айвар Тоомпере обещает быстро обработать электронные заявления. ФОТО: Konstantin Sednev

Невероятно много случаев, когда ходатай узнает, что мы хотим осмотреть автомобиль, и отказывается от идеи поработать таксистом.

В помещении дежурного МуПо на большом экране картинка дорожного движения на углу улиц Виру и Айа. Как только дежурный видит паркующееся там такси, высылается патруль. Если патруль в центре, доехать на место – вопрос пары минут. Некоторые таксисты время от времени пристраиваются ждать клиента в запрещенном месте, но в основном за клиентами теперь охотятся в другом месте.

В пять раз больше работников

По словам руководителя МуПо, недавно взявшего на себя регуляцию таксоизвоза, логично, что выдача документов и проверка водителей находятся в сфере ответственности именно их ведомства. До сих пор лицензии, необходимые для оказания услуги таксоизвоза, выдавал Транспортный департамент, а деятельность водителей контролировала МуПо.

Но в последнее время у Транспортного департамента возникли трудности с рассмотрением ходатайств. Даже в Министерстве экономики и коммуникаций уже спрашивали, в чем дело.

«Их, на самом деле, не в чем упрекнуть, поскольку человеческих ресурсов было слишком мало. В Транспортном департаменте таксоизвозом занималось всего два человека, у нас теперь тем же занимаются десять. Поскольку два человека в Транспортном департаменте были больны, а у нас еще не было полномочий, заявления все накапливались», - пояснил Тоомпере.

«Теперь весь процесс в руках МуПо. Мы выдаем таксистские лицензии, карточки транспортного средства и карты обслуживания, а также осуществляем надзор», - добавил он.

Карта обслуживания персональна и по ней может водить такси только тот водитель, которому она выдана.