МуПо пропустит таксистов через двойное сито

- МуПо теперь контролирует таллиннский таксоизвоз
- Скоро начнут проверять водителей такси
- Для велотакси будут действовать довольно жесткие требования
Муниципальная полиция, которая недавно взяла на себя организацию таллиннского таксоизвоза, вскоре рассмотрит все накопившиеся заявления, после чего начнет контролировать таксистов, пишет Postimees.
Первым делом с конца улицы Виру выгнали базировавшихся там на парковочных местах таксистов. На улице Виру могут стоять только такси Tulika, да и они только на остановке такси. Но часть таксистов устроилась на парковочных местах по другую сторону дороги.
«Это было делом чести – прогнать оттуда водителей, открыто нарушающих закон», - сказал глава МуПо Айвар Тоомпере.
Площадку зачистили от таксистов очень просто. «Поначалу мы пробовали по-хорошему. Разговаривали, но это не помогало. Тогда мы стали штрафовать и выписывали не предупредительные штрафы на 20 евро, а составляли протокол о проступке, где наказание суровее и оно заносится в регистр наказаний», - рассказал глава МуПо. По словам Тоомпере, нарушение правил парковки не влияет на получение лицензии таксиста, однако это может повлиять, например, на получение лицензии на оружие.
«Эта компания никуда не делась, они рассредоточились по другим местам. Некоторые из них время от времени подъезжают туда на парковку, снимают плафон и ждут клиента. Но это и им неудобно», - сказал он.
Невероятно много случаев, когда ходатай узнает, что мы хотим осмотреть автомобиль, и отказывается от идеи поработать таксистом.
В помещении дежурного МуПо на большом экране картинка дорожного движения на углу улиц Виру и Айа. Как только дежурный видит паркующееся там такси, высылается патруль. Если патруль в центре, доехать на место – вопрос пары минут. Некоторые таксисты время от времени пристраиваются ждать клиента в запрещенном месте, но в основном за клиентами теперь охотятся в другом месте.
В пять раз больше работников
По словам руководителя МуПо, недавно взявшего на себя регуляцию таксоизвоза, логично, что выдача документов и проверка водителей находятся в сфере ответственности именно их ведомства. До сих пор лицензии, необходимые для оказания услуги таксоизвоза, выдавал Транспортный департамент, а деятельность водителей контролировала МуПо.
Но в последнее время у Транспортного департамента возникли трудности с рассмотрением ходатайств. Даже в Министерстве экономики и коммуникаций уже спрашивали, в чем дело.
«Их, на самом деле, не в чем упрекнуть, поскольку человеческих ресурсов было слишком мало. В Транспортном департаменте таксоизвозом занималось всего два человека, у нас теперь тем же занимаются десять. Поскольку два человека в Транспортном департаменте были больны, а у нас еще не было полномочий, заявления все накапливались», - пояснил Тоомпере.
«Теперь весь процесс в руках МуПо. Мы выдаем таксистские лицензии, карточки транспортного средства и карты обслуживания, а также осуществляем надзор», - добавил он.
Карта обслуживания персональна и по ней может водить такси только тот водитель, которому она выдана.
«Тех, кто ходатайствовал о карте транспортного средства, мы просили привезти сюда автомобиль, чтобы осмотреть его, чтобы он был чистым, казался в порядке при внешнем осмотре. Чтобы багажный отсек был чистым и, если кто-то положит туда чистый чемодан, он и вынул бы его оттуда чистым. Также сиденья: чтобы они были чистыми и выглядели корректно», - перечисляет глава МуПо.
«Невероятно много случаев, когда ходатай узнает, что мы хотим осмотреть автомобиль, и отказывается от идеи поработать таксистом. За первые три недели апреля мы приняли 764 решения и в 187 случаях отказали».
По словам Тоомпере, МуПо может отказать в выдаче лицензии по нескольким причинам. «Есть ли у водителя действующее наказание, в связи с чем закон не разрешает ему работать таксистом, или что-то еще», - перечислил он.
Большинство ходатайствующих – новички, но встречаются и те, кто меняет автомобиль и должен поэтому вновь оформлять карту транспортного средства. Много и водителей, ездящих от фирм типа Taxify или Taxigo.
«Для нас они все таксисты. Единственная разница в том, что диспетчер обслуживает такси, у которых на крыше плафон, внутри таксометр и на борту торговая марка, - сказал Тоомпере. – Если взять приложение и заказать такси, там сразу появляется и номер карты обслуживания. Каждый клиент сразу видит, что у водителя есть эта карта. Того, есть ли у водителя карта транспортного средства, клиент не видит. Это видим мы и это мы проверяем у водителей, пользующихся разными платформами. Если водитель активировал себя и карта обслуживания у него есть, должна быть и карта транспортного средства».
По словам главы МуПо, был случай, дошедший до суда. «Мы вызвали его, он пришел и заявил, что не водит такси, а проводит рыночное исследование с целью выяснить, как часто заказывают такси. Поэтому у него и нет карты транспортного средства, - вспоминает Тоомпере. – Мы назначили ему наказание, он обжаловал его в суде и суд решил, что, если водитель активировал себя и предлагает услугу, у него должны быть все разрешения».
Проверки станут чаще
Тоомпере пообещал, что, когда ожидающие своей очереди ходатайства, которых на прошлой неделе было еще полсотни, будут рассмотрены, начнут проводить проверки. «Это необходимо, поскольку карта обслуживания выдается бессрочно. Если человек сегодня получит карту обслуживания, а завтра совершит, например, какое-нибудь преступление, у него может быть действующее наказание, а он продолжает работать таксистом. На самом деле, ему нельзя ездить, а мы не получаем об этом информацию. Человек может даже годик отсидеть в тюрьме, а по выходу из нее снова сесть за руль и начать обслуживать клиентов», - пояснил глава МуПо.
Тоомпере добавил, что в Законе об общественном транспорте значится, осужденным на основании каких статей нельзя выдавать карту обслуживания. Так по одиночке будут проверены все владельцы карт, и если у кого-то окажется действующее наказание, его карта обслуживания будет аннулирована.
«Когда наказание будет погашено, пусть возвращается и ходатайствует о новой карте. А тем временем пусть идет работать на стройку или делает что-то еще, но обслуживать клиентов ему нельзя. В этом плане у нас нулевая толерантность», - сказал Тоомпере.
На сегодняшний день, например, обнаружено, что таксоуслугу оказывают таксисты, которые по два раза попадались за рулем в состоянии криминального алкогольного опьянения. «Это и было обусловлено отсутствием контроля. Поскольку регистр экономической деятельности не показывает нам автоматически ничего, это означает, что мы сами должны все это прошерстить. Это огромная работа, но она необходима для очистки рынка», - добавил он.
Те же правила для велотакси
МуПо будет выдавать карты обслуживания и для велотакси. Теперь не каждый, кто захочет купить или арендовать велотакси, может разъезжать на нем повсюду и перевозить людей.
«Для этого человеку должно быть минимум 18 лет и у него должны быть минимум водительские права категории А. Это означает, что какие-то права на вождение моторного средства у него должны быть. Теперь не так, что 16-летний на каникулах разъезжает по Старому городу, зарабатывает большие деньги, а налогов не платит и ни за что не отвечает», - говорит Тоомпере.
Помимо МуПо, велотакси начнут заниматься Налогово-таможенный департамент и полиция.
«Водители велотакси не хотят ведь платить государству налоги. Поэтому и Налогово-таможенный департамент заинтересован, поскольку, если выдается карта обслуживания, это означает, что человек оказывает услугу. Этим летом должно вступить в силу городское постановление, согласно которому у водителя такси должна быть карта обслуживания. Когда горсобрание примет постановление, оно вступает в силу через месяц, за это время все могут привести свои бумаги в порядок», - сказал он.
Тоомпере посоветовал всем водителям вести свои дела по интернету, через регистр экономической деятельности. Если человек не умеет этого делать, надо взять ID-карту и пойти в МуПо, там чиновники помогут уладить дела в регистре. Рассмотрение ходатайств, поданных в бумажном виде, по его словам, проходит медленнее.
«Налоговой задолженности быть не должно, - призвал глава МуПо. – Если она составляет свыше 10 евро, мы не можем выдать карту обслуживания. 99% налоговой задолженности – долги по земельному налогу. Люди часто и не знают, что у них, например, не заплачен земельный налог за дачный участок, и это мешает им получить карту обслуживания».